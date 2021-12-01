WION: «омикрон» не помеха — Пекин уверен, что проведёт Олимпиаду успешно и в запланированные сроки

Как заявил представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, новый штамм «омикрон» может создать дополнительные трудности, но, учитывая опыт Пекина по сдерживанию коронавируса, Китай уверен, что Олимпиада пройдёт «успешно и в должные сроки», передаёт WION. Другой проблемой, по словам канала, может стать климат, поскольку из-за изменений ветрового режима организаторам всё сложнее создавать снег для лыжных трасс.

После пандемии и призывов к дипломатическому бойкоту Китай столкнулся с новым препятствием на пути к проведению зимних Олимпийских игр — штаммом «омикрон». Но Пекин уверен, что соревнования пройдут без всяких проблем и в запланированные сроки.

ЧЖАО ЛИЦЗЯНЬ, официальный представитель МИД КНР: Думаю, это, определённо, может стать вызовом для нас в плане предотвращения распространения вируса. Но поскольку у Китая уже есть опыт по контролю и сдерживанию COVID-19, я абсолютно уверен, что мы сможем успешно и в должные сроки провести зимнюю Олимпиаду.

Есть и ещё одно препятствие — изменение климата. Из-за перемен в ветровом режиме организаторам стало сложнее создавать снежные трассы, подходящие для проведения спортивных соревнований. Подробнее в нашем следующем репортаже.

Сильный ветер мешает работе снежных пушек, которые необходимы для проведения зимних Олимпийских игр в Китае.

ЖАК ФУРЬНЕ, эксперт по производству снега: Я хочу, чтобы снег попал мне на куртку, но ветер слишком сильный.

Швейцарец Жак Фурьне занимается производством снега с 1994 года.

ЖАК ФУРЬНЕ: Сейчас на улице -11 °C.

Его команда следит за производством снега для трасс на засушливых склонах Чжанцзякоу в провинции Хэбэй, где-то в 125 милях (≈201 км) к северо-западу от Пекина. Однако из-за засушливого климата работа экспертам даётся непросто — ветер слишком силён и не даёт снегу ложиться на трассы.

ЖАК ФУРНЬЕ: Здесь климат разительно отличается, влажности нет, очень сухо и ветрено. В таких условиях наша цель — делать снег, делать его компактным и работать быстро, чтобы его не унёс ветер.

В Чжанцзякоу в рамках Олимпиады в феврале 2022 года будут проходить соревнования по северным дисциплинам лыжного спорта, сноуборду и фристайлу. Однако в этой области выпадает мало естественного снега. Поэтому это вызывает опасения среди специалистов по окружающей среде, которых беспокоит количество воды, необходимое для создания искусственного снега. Недавно, в один из особенно ветреных дней, снежные пушки распыляли по 2,1 литра воды в секунду. Конечно, чем больше снега уносит ветер, тем больше его нужно производить.

Соревнования по горнолыжному спорту пройдут в Национальном центре горнолыжного спорта в Пекине, где снега выпадает ещё меньше. Как утверждают официальные лица, занимающиеся организацией Олимпийских игр, природоохранные меры помогут минимизировать негативное влияние от большого расхода воды в период проведения соревнований.

Дата выхода в эфир 30 ноября 2021 года.