Guardian: в Белом доме не стали комментировать планируемый бойкот Олимпиады в Пекине

Вашингтон намерен объявить о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине в качестве протеста против нарушений прав человека правительством Китая, пишет The Guardian. Тем не менее ряд экспертов недовольны решением Белого дома, утверждая, что бойкот ничем не поможет жертвам китайских репрессий.

Белый дом планирует объявить о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине и не посылать в столицу Китая официальную делегацию в знак протеста против нарушений прав человека, сообщает The Guardian.

Официальная рекомендация о дипломатическом бойкоте уже представлена Джо Байдену, и, как ожидается, президент США утвердит решение до конца ноября, чуть более чем за два месяца до начала Игр в феврале 2022 года. Кроме того, предполагается, что администрация Байдена проинформирует союзников о бойкоте, однако оставит за ними право принимать собственные решения.

Издание отмечает, что дипломатический бойкот подразумевает отсутствие на Играх президента и других официальных лиц Вашингтона. При этом интересы американских спортсменов затронуты не будут.

На просьбу прокомментировать ситуацию высокопоставленный представитель администрации ответил, что не располагает «официальной информацией о позиции США». Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс ушёл от ответа на вопрос о бойкоте, заявив лишь, что «это не было частью беседы» Байдена и лидера КНР Си Цзиньпина на виртуальном саммите.

Причиной дипломатического бойкота Олимпиады называется нарушение прав человека правительством Китая. В частности, ранее администрация Байдена выражала обеспокоенность положением уйгуров в стране. Кроме того, Вашингтон критиковал Пекин за подавление демократии в Гонконге и репрессии в Тибете.

По словам советника президента по национальной безопасности США Джейка Салливана, Байден поднял вопрос о нарушениях прав человека в ходе переговоров с Си Цзиньпином. «Президент Байден всегда будет Джо Байденом. Он будет прямолинейным и откровенным», — прокомментировал саммит Салливан, добавив, что американский лидер не сглаживает углы при обсуждении трудных вопросов.

Несмотря на то что к дипломатическому бойкоту призвали ведущие представители как Демократической, так и Республиканской партии США, ряд американских экспертов посчитали его далеко не лучшим решением.

Так, по мнению представителя Американского института предпринимательства Майкла Маззы, «дипломатический бойкот мало чем поможет уйгурам и другим жертвам» нарушений прав человека в Китае. Как пишет The Guardian, Мазза считает, что лучшим вариантом было бы направить на Игры делегацию, которая бы ежедневно привлекала внимание к этому вопросу.