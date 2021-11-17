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Guardian: в Белом доме не стали комментировать планируемый бойкот Олимпиады в Пекине

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Вашингтон намерен объявить о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине в качестве протеста против нарушений прав человека правительством Китая, пишет The Guardian. Тем не менее ряд экспертов недовольны решением Белого дома, утверждая, что бойкот ничем не поможет жертвам китайских репрессий.
Guardian: в Белом доме не стали комментировать планируемый бойкот Олимпиады в Пекине
Reuters

Белый дом планирует объявить о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине и не посылать в столицу Китая официальную делегацию в знак протеста против нарушений прав человека, сообщает The Guardian. 

Официальная рекомендация о дипломатическом бойкоте уже представлена Джо Байдену, и, как ожидается, президент США утвердит решение до конца ноября, чуть более чем за два месяца до начала Игр в феврале 2022 года. Кроме того, предполагается, что администрация Байдена проинформирует союзников о бойкоте, однако оставит за ними право принимать собственные решения.
 
Издание отмечает, что дипломатический бойкот подразумевает отсутствие на Играх президента и других официальных лиц Вашингтона. При этом интересы американских спортсменов затронуты не будут.
 
На просьбу прокомментировать ситуацию высокопоставленный представитель администрации ответил, что не располагает «официальной информацией о позиции США». Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс ушёл от ответа на вопрос о бойкоте, заявив лишь, что «это не было частью беседы» Байдена и лидера КНР Си Цзиньпина на виртуальном саммите.
 
Причиной дипломатического бойкота Олимпиады называется нарушение прав человека правительством Китая. В частности, ранее администрация Байдена выражала обеспокоенность положением уйгуров в стране. Кроме того, Вашингтон критиковал Пекин за подавление демократии в Гонконге и репрессии в Тибете.
 
По словам советника президента по национальной безопасности США Джейка Салливана, Байден поднял вопрос о нарушениях прав человека в ходе переговоров с Си Цзиньпином. «Президент Байден всегда будет Джо Байденом. Он будет прямолинейным и откровенным», — прокомментировал саммит Салливан, добавив, что американский лидер не сглаживает углы при обсуждении трудных вопросов.
 
Несмотря на то что к дипломатическому бойкоту призвали ведущие представители как Демократической, так и Республиканской партии США, ряд американских экспертов посчитали его далеко не лучшим решением.
 
Так, по мнению представителя Американского института предпринимательства Майкла Маззы, «дипломатический бойкот мало чем поможет уйгурам и другим жертвам» нарушений прав человека в Китае. Как пишет The Guardian, Мазза считает, что лучшим вариантом было бы направить на Игры делегацию, которая бы ежедневно привлекала внимание к этому вопросу.
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источник
Guardian Великобритания Европа
теги
Джо Байден Китай Олимпийские игры права человека Си Цзиньпин США
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