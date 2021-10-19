CGTN: из-за пандемии почти без зрителей — в Греции зажгли огонь предстоящей Олимпиады в Пекине

В древней Олимпии состоялась церемония зажжения Олимпийского огня к зимним Играм 2022 года в Пекине, передаёт CGTN. Как сообщает корреспондент канала, из-за пандемии мероприятие прошло при минимальном числе зрителей, а путь огня по Греции был значительно сокращён: его не пронесут, как обычно, по пятидесяти городам и археологическим памятникам страны, а напрямую отправят в Афины, откуда самолётом доставят в столицу КНР.

В Афинах зажгли Олимпийский огонь — и теперь он готов начать своё путешествие в Пекин к зимней Олимпиаде-2022. В связи с пандемией церемония зажжения проходила без зрителей. Огонь будет передан делегации пекинских Игр во вторник. С подробностями — наш корреспондент Эванджело Сипсас.

Эванджело, на каком этапе эстафеты Олимпийского огня мы сейчас находимся?

ЭВАНДЖЕЛО СИПСАС, корреспондент CGTN: Сейчас мы находимся в древней Олимпии на Пелопоннесе, и погода сейчас ясная и жаркая. За моей спиной — древний храм Геры, где около тридцати «жриц» призывают Аполлона зажечь Олимпийский огонь, ознаменовав таким образом начало зимних Олимпийских игр в Пекине.

«Верховная жрица», роль которой исполнила Ксанти Георгиу, заберёт огонь, и он будет гореть вплоть до окончания Олимпиады.

Но, к сожалению — как случилось и с церемонией зажжения огня к токийской Олимпиаде в марте 2020-го, — нынешняя церемония также стала жертвой пандемии. Впрочем, кое-какие зрители на церемонию всё-таки пришли — их около двухсот, и это, в основном, представители Международного олимпийского комитета и Олимпийских комитетов Греции и Китая, а также президент Греции Катерина Сакелларопулу и вакцинированные журналисты.

По традиции путь Олимпийского огня должен пролегать по пятидесяти городам и археологическим памятникам Греции, однако на этот раз из-за пандемии этого не случится. Огонь отправится в Акрополь, где останется до завтра, а затем будет транспортирован на стадион Панатинаикос в центре Афин для церемонии вручения, откуда будет самолётом доставлен в Пекин, дабы ознаменовать начало нынешней зимней Олимпиады.

Дата выхода в эфир 18 октября 2021 года.