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Обозреватель WP: бойкот зимней Олимпиады в Пекине может навсегда положить конец Олимпийским играм

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Несмотря на призывы бойкота зимних Олимпийских игр 2022 года, маловероятно, что страны откажутся посылать спортсменов в Пекин, стремясь к «национальному прославлению» и прибыли для корпораций, пишет обозреватель The Washington Post Чарльз Лейн. При этом Лейн полагает, что бойкот может навсегда положить конец проведению Олимпийских игр.
Обозреватель WP: бойкот зимней Олимпиады в Пекине может навсегда положить конец Олимпийским играм
Reuters

Китай примет зимние Олимпийские игры 2022 года, несмотря на строительство концентрационных лагерей для уйгуров, уничтожение демократии в Гонконге, заключение диссидентов и угрозы в адрес Тайваня. Тем не менее, как пишет обозреватель The Washington Post Чарльз Лейн, маловероятно, что страны по всему миру, несогласные с подобной политикой, бойкотируют мероприятие. 

Хотя, по словам вице-президента Международного олимпийского комитета Дика Паунда бойкот зимних Игр 2022 года, к которому призвали правозащитные организации, «никак не повлияет» на поведение Китая, Лейн полагает, что у демократических правительств больше рычагов воздействия на зимние игры, нежели на летние. В частности, подавляющее большинство ведущих спортсменов на зимние игры приезжают из США, Канады и стран Западной Европы.
 
В связи с этим, в случае если демократические страны бойкотируют соревнования, Пекин ждёт «неконкурентоспособный фарс» вместо прославления, о котором мечтает Коммунистическая партия.
 
К счастью для Поднебесной, отмечает обозреватель, шансов на то, что хотя бы ряд стран бойкотировали Олимпиаду пока не так уж много. Точно так же, как и Китай, они заинтересованы в «национальном прославлении» и прибыли для корпораций, что и является реальными целями Олимпийских игр, несмотря на попытки Паунда представить игры «средством коммуникации».
 
Тем не менее, пишет Лейн, в чём-то вице-президент МОК всё же прав. Демократические страны поступили бы лицемерно отправив спортсменов в Пекин, вопреки своим политическим идеалам. Однако лицемерным является и продолжение торговых и деловых связей с Пекином, несмотря на его послужной список.
 
Тот факт, что Китай примет зимние Олимпийские игры 2022 года указывает на то, как страна сумела использовать международные институты — от Всемирной торговой организации до Организации Объединённых Наций — чтобы «обогатиться и обрести глобальное влияние, не изменяя своей авторитарной политической модели».
 
При этом указывая на коррупцию на Олимпийских играх Лейн в своей статье для The Washington Post призывает пересмотреть вопрос об отказе от бойкота. Если Соединённые Штаты и другие демократические страны бойкотируют зимние Игры 2022 года, Китай может отреагировать в ответ, что в конечном итоге положит конец Олимпийским играм, полагает обозреватель.
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Washington Post США Северная Америка
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