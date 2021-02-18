Обозреватель WP: бойкот зимней Олимпиады в Пекине может навсегда положить конец Олимпийским играм

Несмотря на призывы бойкота зимних Олимпийских игр 2022 года, маловероятно, что страны откажутся посылать спортсменов в Пекин, стремясь к «национальному прославлению» и прибыли для корпораций, пишет обозреватель The Washington Post Чарльз Лейн. При этом Лейн полагает, что бойкот может навсегда положить конец проведению Олимпийских игр.

Китай примет зимние Олимпийские игры 2022 года, несмотря на строительство концентрационных лагерей для уйгуров, уничтожение демократии в Гонконге, заключение диссидентов и угрозы в адрес Тайваня. Тем не менее, как пишет обозреватель The Washington Post Чарльз Лейн, маловероятно, что страны по всему миру, несогласные с подобной политикой, бойкотируют мероприятие.

Хотя, по словам вице-президента Международного олимпийского комитета Дика Паунда бойкот зимних Игр 2022 года, к которому призвали правозащитные организации, «никак не повлияет» на поведение Китая, Лейн полагает, что у демократических правительств больше рычагов воздействия на зимние игры, нежели на летние. В частности, подавляющее большинство ведущих спортсменов на зимние игры приезжают из США, Канады и стран Западной Европы.

В связи с этим, в случае если демократические страны бойкотируют соревнования, Пекин ждёт «неконкурентоспособный фарс» вместо прославления, о котором мечтает Коммунистическая партия.

К счастью для Поднебесной, отмечает обозреватель, шансов на то, что хотя бы ряд стран бойкотировали Олимпиаду пока не так уж много. Точно так же, как и Китай, они заинтересованы в «национальном прославлении» и прибыли для корпораций, что и является реальными целями Олимпийских игр, несмотря на попытки Паунда представить игры «средством коммуникации».

Тем не менее, пишет Лейн, в чём-то вице-президент МОК всё же прав. Демократические страны поступили бы лицемерно отправив спортсменов в Пекин, вопреки своим политическим идеалам. Однако лицемерным является и продолжение торговых и деловых связей с Пекином, несмотря на его послужной список.

Тот факт, что Китай примет зимние Олимпийские игры 2022 года указывает на то, как страна сумела использовать международные институты — от Всемирной торговой организации до Организации Объединённых Наций — чтобы «обогатиться и обрести глобальное влияние, не изменяя своей авторитарной политической модели».

При этом указывая на коррупцию на Олимпийских играх Лейн в своей статье для The Washington Post призывает пересмотреть вопрос об отказе от бойкота. Если Соединённые Штаты и другие демократические страны бойкотируют зимние Игры 2022 года, Китай может отреагировать в ответ, что в конечном итоге положит конец Олимпийским играм, полагает обозреватель.