Independent: то, что Гюстав прописал — Эйфелеву башню перекрасят к Олимпийским играм 2024 года

В преддверии Олимпийских игр власти Парижа собираются провести ремонт Эйфелевой башни, в ходе которого планируют перекрасить символ столицы из коричневого цвета в золотистый, пишет The Independent. Как отмечает газета, по некоторым данным в таком оформлении памятник хотел видеть сам её архитектор — Гюстав Эйфель.

Париж собирается провести ремонт Эйфелевой башни как раз, чтобы успеть к Олимпийским играм 2024 года. Предполагается, что это будет самая масштабная реконструкция символа французской столицы за всю его 130-летнюю историю, пишет The Independent.

Данные работы станут уже 20-ым разом, когда власти перекрашивают Эйфелеву башню, однако на этот раз памятнику придадут новый золотистый оттенок вместо коричневатого цвета, которым она радовала жителей и гостей столицы с 1968 года.

В частности, с башни планируется удалить предыдущие слои краски вместе с характерным «эйфелево-коричневым» цветом, который заменят на «жёлто-коричневый». По некоторым данным, именно в такой цвет культовое сооружение хотел покрасить сам Гюстав Эйфель.

По словам гендиректора обслуживающей памятник компании Патрика Бранко Руиво, «это придаст Эйфелевой башне немного более насыщенный золотой оттенок по сравнению с тем цветом, к которому мы привыкли».

Работы по реконструкции начались ещё в 2019-ом, а закончить их планируют к 2022 году. По нынешним оценкам, их стоимость приблизится к €50 млн.

При этом наличие элементов свинца в старых слоях краски означает, что рабочие должны соблюдать строгие протоколы безопасности. По словам технического директора обслуживающей башню компании Алена Дюма, их безопасность является для фирмы «приоритетной» задачей.