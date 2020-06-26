France 24: «железная леди» Парижа вновь принимает гостей

В Париже после трёхмесячного карантина из-за коронавируса Эйфелева башня приняла первых посетителей, сообщает France 24. Всем желающим подняться на башню, верхний уровень которой пока остаётся закрытым, приходится сохранять социальное дистанцирование и надевать маски.

После самого длительного закрытия со времён Второй мировой войны «железная леди» Парижа вновь приветствует посетителей. Хотя строгие меры предосторожности на территории достопримечательности означают, что её посещение будет более организованным, а количество посетителей сократится. Желающим подняться на неё придётся сохранять дистанцию и надевать маски. При этом все поверхности будут очищаться каждые два часа вместо привычного одного раза в день.

ИГНАСИО АНТОНИО, менеджер по уборке: Если мы будем добросовестно выполнять свою работу, мне кажется, не будет никаких проблем.

Ожидается, что Эйфелеву башню будут посещать около 12,5 тысячи человек в день, примерно в два раза меньше людей, чем прежде, хотя множество иностранных туристов предпочитает держаться подальше.

При этом те, кто всё же решит её посетить, пожалеют о том, что во время карантина уделяли недостаточно времени занятиям спортом. Лифты на средний уровень вновь заработают только 1 июля. А до тех пор ни много ни мало 674 ступеньки будут отделять вас от лучшего вида на Париж.

ПАТРИК БРАНКО РЮИВО, директор Эйфелевой башни: Я могу сказать лишь два слова: осторожность и поэтапность. Именно так мы должны работать. «Осторожность» означает, что мы внедряем все необходимые меры безопасности, а «поэтапность» — что мы должны стремиться к возвращению к нормальной жизни, что, как мне кажется, произойдёт в конце июля.

Хотя пребывание туристов не будет ограничено по времени, с предложениями руки и сердца и дорогими бокалами шампанского на верхнем уровне башни придётся немного повременить.

Дата выхода в эфир 25 июня 2020 года.