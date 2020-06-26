France 24: «железная леди» Парижа вновь принимает гостей
После самого длительного закрытия со времён Второй мировой войны «железная леди» Парижа вновь приветствует посетителей. Хотя строгие меры предосторожности на территории достопримечательности означают, что её посещение будет более организованным, а количество посетителей сократится. Желающим подняться на неё придётся сохранять дистанцию и надевать маски. При этом все поверхности будут очищаться каждые два часа вместо привычного одного раза в день.
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