France 3: сыр может стать новым помощником в борьбе с коронавирусом
Можно ли с помощью сыра защититься от коронавируса? Эта гипотеза может показаться сумасбродной. Тем не менее, витамин К, содержащийся во многих сортах сыра, возможно, действительно помогает лучше справляться с болезнью.
ПОКУПАТЕЛЬНИЦА В МАГАЗИНЕ: Замечательно! Это прекрасная новость, поскольку я обожаю сыр.
Гипотеза возникла в этой нидерландской больнице. Работающие там врачи заинтересовались защитными свойствами витамина К в лечении Covid-19. Они исследовали 134 пациентов с тяжёлыми формами заболевания.
ТОН ДОФФЕРХОФ, инфекционист больницы Canisius Wilhelmina: У всех пациентов с тяжёлой формой коронавируса имелась нехватка витамина К. Следующим этапом станет тестирование тех, кто страдает от сердечно-сосудистых заболеваний, а также диабетиков. Возможно, нужно будет дополнительно давать им витамин К.
Covid-19 провоцирует нарушение кровообращения. Витамин К помогает регулировать свёртываемость крови и защитить лёгкие. Найти этот витамин можно в сыре, а также в зелёных овощах. Тем не менее, этот врач-кардиолог настороженно относится к гипотезе.
АНН-СЕЛИН МАРТЕН, кардиолог Европейской больницы имени Жоржа Помпиду: Нет данных, демонстрирующих преимущества употребления витамина К для профилактики или лечения. Потребления витамина К с пищей обычно бывает достаточно.
Нужно проявлять особую осторожность — как в случае и с другими изучаемыми средствами. Среди них: защитный эффект никотина, приём витамина Д, использование вакцины БЦЖ. Все эти исследования ведутся в попытке взять под контроль болезнь, лекарства от которой пока нет.
Дата выхода в эфир: 12 июня 2020 года
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