Макрон объявил о возвращении свободной Франции и французского искусства жить

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с обращением к нации, в котором рассказал о выходе страны из карантина, связанного с эпидемией коронавируса. Но при этом он призвал страну к порядку, который необходим, в том числе, для восстановления экономики и общества, передаёт France 24.

С самого начала своего обращения Эммануэль Макрон приступил сразу к главному и подтвердил ускорение снятия карантина.



ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН, президент Франции: С завтрашнего дня мы сможем в каком-то смысле перевернуть страницу первой главы кризиса, который мы только что пережили. Мы частично вернём себе наше искусство жить, нашу любовь к свободе. В целом мы полностью вернём Францию.



Францию, которая с этого понедельника переходит в зелёную зону. За исключением Гвианы и Майотты, где вирус ещё ходит. Таким образом, в Париже и окружающем его департаменте могут открыться кафе и рестораны. Ясли и школы откроются в обязательном порядке, и там будут действовать обычные правила для посещения с 22 июня. Цель состоит в том, чтобы ускорить восстановление ради перезапуска экономики.



Как обещает президент, роста налогов не будет. По его словам, приоритет в том, чтобы восстановить экономику сильной, экологичной, суверенной и солидарной.



ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН: К этому будем готовиться всё лето с помощью энергии всего нашего народа, чтобы всё получилось как можно скорее. Независимость Франции, чтобы жизнь стала лучше, требует также нашего объединения вокруг республики.



На этом объединении президент остановился подольше. Это отсылка к социальной ситуации, связанной с демонстрациями против расизма и насилия со стороны полиции. Если Эммануэль Макрон признаёт, что над равенством возможностей ещё нужно поработать, то строить будущее посреди беспорядков, по его словам, невозможно.



ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН: Без порядка в стране нет ни безопасности, ни свободы. Этот порядок на нашей земле обеспечивают полицейские и силы правопорядка. Они каждый день пребывают в опасности ради нас. И поэтому они заслуживают поддержку государственных властей и признание со стороны нации.



Эммануэль Макрон, который пообещал извлечь уроки из этого беспрецедентного санитарного кризиса, говорит, что хочет проложить новый путь. Он снова обратится к французам 1 июля, чтобы подробнее рассказать о своих действиях.



Дата выхода в эфир 14 июня 2020 года.