CGTN: очень довольны и благодарны — глава МОК похвалил Си за успешную подготовку к Олимпиаде-2022

Несмотря на пандемию, Китай сдал свои спортивные объекты ещё за год до зимней Олимпиады — 2022 в Пекине, отметил в интервью CGTN президент МОК Томас Бах. По его словам, плодотворная подготовка к проведению соревнований на фоне успешной борьбы с коронавирусом — яркий пример «активности, решительности и эффективности КНР».

ТОМАС БАХ, президент Международного олимпийского комитета: Мы очень благодарны председателю Си (Цзиньпину. — ИноТВ) за то, что, несмотря на все важные направления своей работы, в особенности столь успешную борьбу с коронавирусом в Китае, он нашёл время посетить все спортивные объекты для будущих зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года. Таким образом господин Си продемонстрировал свою личную заинтересованность в безопасном и благополучном проведении этой Олимпиады.





Китай подал прекрасный пример, с одной стороны, продолжая противостоять вирусу, а с другой — понимая, что спорт и Олимпийские игры являются частью пути к всеобщему восстановлению после этой пандемии. Поэтому я выражаю свою признательность и благодарность председателю Си, а также хочу отметить, что мы очень довольны состоянием подготовки к Олимпиаде. Опять-таки несмотря на пандемию, все объекты готовы уже за год до мероприятия. По-моему, это превосходный пример активности, решительности и эффективности Китая, которыми мы очень восхищаемся.





Сейчас начинается оперативный этап подготовки. На объектах будут проходить первые пробные спортивные соревнования — пусть и при других условиях. На данный момент главным образом идёт отработка оперативного планирования. И мы оказались в очень благоприятной ситуации, когда это можно делать на уже готовых олимпийских объектах. Это в существенной мере упрощает задачу.

Дата выхода в эфир 04 февраля 2021 года.