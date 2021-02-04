CGTN: очень довольны и благодарны — глава МОК похвалил Си за успешную подготовку к Олимпиаде-2022

Несмотря на пандемию, Китай сдал свои спортивные объекты ещё за год до зимней Олимпиады — 2022 в Пекине, отметил в интервью CGTN президент МОК Томас Бах. По его словам, плодотворная подготовка к проведению соревнований на фоне успешной борьбы с коронавирусом — яркий пример «активности, решительности и эффективности КНР».
ТОМАС БАХ, президент Международного олимпийского комитета: Мы очень благодарны председателю Си (Цзиньпину. — ИноТВ) за то, что, несмотря на все важные направления своей работы, в особенности столь успешную борьбу с коронавирусом в Китае, он нашёл время посетить все спортивные объекты для будущих зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года. Таким образом господин Си продемонстрировал свою личную заинтересованность в безопасном и благополучном проведении этой Олимпиады.
Китай подал прекрасный пример, с одной стороны, продолжая противостоять вирусу, а с другой — понимая, что спорт и Олимпийские игры являются частью пути к всеобщему восстановлению после этой пандемии. Поэтому я выражаю свою признательность и благодарность председателю Си, а также хочу отметить, что мы очень довольны состоянием подготовки к Олимпиаде. Опять-таки несмотря на пандемию, все объекты готовы уже за год до мероприятия. По-моему, это превосходный пример активности, решительности и эффективности Китая, которыми мы очень восхищаемся.
Сейчас начинается оперативный этап подготовки. На объектах будут проходить первые пробные спортивные соревнования — пусть и при других условиях. На данный момент главным образом идёт отработка оперативного планирования. И мы оказались в очень благоприятной ситуации, когда это можно делать на уже готовых олимпийских объектах. Это в существенной мере упрощает задачу.
Президент России Владимир Путин утвердил перечень показателей для оценки эффективности работы губернаторов и органов исполнительной власти регионов. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов рассказал, что клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) готовы отдать футболистов в аренду испытывающему серьёзные финансовые трудности «Тамбову», чтобы команда могла доиграть сезон.
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин ответил на вопрос, чувствует ли он личную ответственность за ситуацию, в которой оказался футбольный клуб «Тамбов», оставшийся без бюджетного финансирования.
Решение президента Украины Владимира Зеленского ввести санкции в отношении телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK является вопиющим примером политической цензуры, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Известный актёр и болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский отреагировал на информацию об интересе московского ЦСКА к бывшему форварду сине-бело-голубых Соломону Рондону, который на данный момент выступает за китайский «Далянь Ифан».
Иммунитет после вакцинации препаратом «ЭпиВакКорона» от коронавируса, вероятно, будет сохраняться в течение года. Об этом заявила и. о. заместителя гендиректора по научно-методической работе и международному сотрудничеству центра «Вектор» Татьяна Непомнящих.