GT: для защиты здоровья и успеваемости китайским школьникам запретили смартфоны

Китайские власти ввели запрет на использование смартфонов в школе — причём это касается как учащихся, так и учителей, призванных подавать детям пример. Школьное руководство также порекомендовало родителям поощрять и развивать такие хобби своих детей, как чтение, искусство и спорт, и как следует подумать, прежде чем вручать им мобильные телефоны, сообщает Global Times.

В Китае учащимся запретили использование смартфонов в школах без специального письменного заявления с просьбой от родителей, если на это имеется какая-то особая необходимость. Для этого было издано специальное распоряжение, которое запрещает ученикам начальной и средней школы приносить мобильные устройства в школу, пишет Global Times.



В этом документе, опубликованном Министерством образования Китая в понедельник, учащихся начальной и средней школы просят вообще не приносить свои мобильные телефоны на территорию учебных заведений. Также запрещается доставать их в учебных классах. Исключением могут стать лишь отдельные случаи, когда необходимость использовать смартфон подтверждается письменным заявлением от родителей с просьбой это разрешить.



Вместо этого администрации школ рекомендовано установить на территории общественные телефоны, а также изучить возможность использования специальных электронных пропусков для учащихся с функцией вызова, чтобы они могли при необходимости связаться с родителями.



При этом учителям также рекомендуется не использовать мобильные устройства для домашних заданий. Как поясняется в документе, такие меры призваны защитить зрение учеников. Кроме того, эмбарго на смартфоны должно помочь им лучше сосредоточиться на учебе и предотвратить возникновение вредной зависимости от видеоигр и постоянного использования интернета, говорится в статье.



Подобное решение поддержали многие пользователи социальных сетей в Китае, пишет Global Times. По их мнению, такие защитные меры необходимы, чтобы оградить детей и подростков от негативного влияния глобальной паутины и ложных ценностей.



Кроме официального запрета на смартфоны, китайские власти также призвали родителей показывать детям позитивный пример и поощрять такие полезные увлечения, как чтение, интерес к искусству и занятия спортом. Родители обязаны хорошо подумать, прежде чем вручать своим детям смартфоны, подчёркивается в статье.



Использование мобильных телефонов в школах уже стало проблемой во всём мире, пишет Global Times. В частности, власти Франции ещё в 2018 году призвали учащихся оставлять смартфоны дома и не приносить их в класс, напоминает автор.



А опрос, проведённый Лондонской школой экономики в 2015 году, показал, что после запрета на использование телефонов во время урока результаты образовательных тестов в четырёх городах Англии выросли минимум на 6%, говорится в статье.



