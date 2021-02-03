GT: для защиты здоровья и успеваемости китайским школьникам запретили смартфоны

Китайские власти ввели запрет на использование смартфонов в школе — причём это касается как учащихся, так и учителей, призванных подавать детям пример. Школьное руководство также порекомендовало родителям поощрять и развивать такие хобби своих детей, как чтение, искусство и спорт, и как следует подумать, прежде чем вручать им мобильные телефоны, сообщает Global Times.
В Китае учащимся запретили использование смартфонов в школах без специального письменного заявления с просьбой от родителей, если на это имеется какая-то особая необходимость. Для этого было издано специальное распоряжение, которое запрещает ученикам начальной и средней школы приносить мобильные устройства в школу, пишет Global Times.
В этом документе, опубликованном Министерством образования Китая в понедельник, учащихся начальной и средней школы просят вообще не приносить свои мобильные телефоны на территорию учебных заведений. Также запрещается доставать их в учебных классах. Исключением могут стать лишь отдельные случаи, когда необходимость использовать смартфон подтверждается письменным заявлением от родителей с просьбой это разрешить.
Вместо этого администрации школ рекомендовано установить на территории общественные телефоны, а также изучить возможность использования специальных электронных пропусков для учащихся с функцией вызова, чтобы они могли при необходимости связаться с родителями.
При этом учителям также рекомендуется не использовать мобильные устройства для домашних заданий. Как поясняется в документе, такие меры призваны защитить зрение учеников. Кроме того, эмбарго на смартфоны должно помочь им лучше сосредоточиться на учебе и предотвратить возникновение вредной зависимости от видеоигр и постоянного использования интернета, говорится в статье.
Подобное решение поддержали многие пользователи социальных сетей в Китае, пишет Global Times. По их мнению, такие защитные меры необходимы, чтобы оградить детей и подростков от негативного влияния глобальной паутины и ложных ценностей.
Кроме официального запрета на смартфоны, китайские власти также призвали родителей показывать детям позитивный пример и поощрять такие полезные увлечения, как чтение, интерес к искусству и занятия спортом. Родители обязаны хорошо подумать, прежде чем вручать своим детям смартфоны, подчёркивается в статье.
Использование мобильных телефонов в школах уже стало проблемой во всём мире, пишет Global Times. В частности, власти Франции ещё в 2018 году призвали учащихся оставлять смартфоны дома и не приносить их в класс, напоминает автор.
А опрос, проведённый Лондонской школой экономики в 2015 году, показал, что после запрета на использование телефонов во время урока результаты образовательных тестов в четырёх городах Англии выросли минимум на 6%, говорится в статье.
Вашингтон продолжит следить за ситуацией с завершением строительства газопровода «Северный поток — 2» и при необходимости рассмотрит вопрос о введении санкций. Об этом сообщил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России разработало законопроект, согласно которому предлагается вывести из-под тайны связи информацию о местоположении мобильного телефона абонента, что в том числе поможет в поиске пропавших людей.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приветствует публикацию результатов исследования вакцины от коронавируса «Спутник V» в научном журнале The Lancet, которые доказывают её эффективность. Об этом сообщила представитель организации в России Мелита Вуйнович.
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что даже после снижения распространения коронавируса масочный режим и социальная дистанция будут очень важны.
Заведующий лабораторией медиаторов и эффекторов иммунитета НИЦЭМ им. Гамалеи Анатолий Суслов прокомментировал публикацию промежуточных исследований вакцины против нового коронавируса «Спутник V» в журнале The Lancet.
Министерство иностранных дел России заявило, что Москва ожидает открытости в вопросе допуска российских дипломатов к судебным заседаниям в странах Запада. Об этом говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может быть одобрена к применению в Европейском союзе в марте, РФПИ подал необходимые документы. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев.
Зампредседателя Совета министров Крыма — министр финансов республики Ирина Кивико прокомментировала сообщения о разработке Минэкономразвития законопроекта об особом правовом режиме на полуострове, который позволит инвесторам сохранить анонимность.
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что уроженец Чечни Саид-Мухаммад Джумаев, участвовавший в драке с сотрудниками правоохранительных органов в ходе несанкционированной акции в центре Москвы, навредил чеченскому народу.