Guardian: Великобритания запретила использовать за рулём мобильные телефоны

Благодаря новым поправкам британские автомобилисты больше не смогут каким-либо образом использовать смартфоны во время движения, а нарушителям придётся заплатить штраф в £200 или временно лишиться права на вождение, пишет The Guardian. Раньше под запрет попадали только разговор по телефону и набор сообщений, однако теперь закон позволит наказывать тех, кто использует другие функции телефона с помощью рук.

Британское правительство внесёт в закон поправки, которые запретят водителям во время движения использовать любые функции мобильных телефонов с помощью рук, сообщает The Guardian. Нарушителям грозит штраф в £200 и возможный запрет на вождение.

Как рассказывает издание, на данный момент закон запрещает совершать звонки или писать сообщения во время управления транспортным средством, однако в нём ничего не говорится о поиске песен в плейлисте или даже мобильных играх. Такая лазейка позволяет задержанным с телефоном в руке избежать наказания, потому что нарушением считается только «интерактивное общение».

По словам министра транспорта Шарлотты Виэр, дороги в Великобритании являются «одними из самых безопасных во всём мире», однако правительство хочет сделать их ещё более безопасными благодаря расширению списка действий, которые нельзя выполнять с телефоном за рулём. Виэр считает, что лихачи слишком долго избегали наказания, а благодаря нововведениям ответят «по всей строгости закона» за нарушения.

Британские власти заявили, что изменения вступят в силу после 12 недель публичных обсуждений и позволят полицейским принимать безотлагательные меры в отношении водителя, который использует телефон за рулём. Такое нарушение повлечёт за собой штраф в £200 и начисление шести штрафных баллов: по достижении 12 водитель обычно автоматически лишается права на управление транспортным средством.

В то же время, отмечается в статье, автомобилистам по-прежнему разрешается оплачивать смартфонами товаров или еду на вынос. Официальная представительница правительства добавила, что водители также смогут использовать телефон в качестве спутникового навигатора, если не будут его держать в руках. При этом их могут обвинить в несоблюдении мер предосторожности, если они попытаются набрать адрес за рулём.

По мнению Энтони Бэнгэма, который возглавляет дорожное патрулирование в Национальном совете начальников полиции, использовать мобильный телефон во время вождения «невероятно опасно», а невнимательность «может навсегда изменить жизни». «Полиция примет решительные меры против тех, кто незаконно использует мобильные телефоны, и приветствует предложения сделать закон прозрачнее», — подчеркнул глава отделения полиции.

Британская Ассоциация автолюбителей (АА) также одобрила ужесточение закона. Глава дорожной политики Джек Казенс считает, что «водители должны сосредоточиться на лежащей впереди дороге, а не на твитах или электронных письмах, которые только что пришли на телефон». В то же время наряду с «закрытие лазеек» эксперт советует увеличить состав дорожной полиции, которые будут на самом деле ловить нарушителей: это поможет лучше сдерживать водителей.

Новые изменения в законе могут разочаровать активистов, которые призывали правительство пойти дальше и запретить использовать во время вождения даже те функции телефона, для которых не надо задействовать руки. Специальный комитет общественного транспорта признал, что они также представляют угрозу, и рекомендовал правительству объявить их вне закона за рулём, пишет The Guardian.