Independent: компанию British Airways оштрафовали на 20 млн фунтов за «неприемлемую» утечку данных

Авиакомпания British Airways была оштрафована на 20 млн фунтов за «неприемлемую» утечку данных, от которой в 2018 году пострадало более 400 тыс. клиентов, пишет The Independent.



Британское Управление уполномоченного по информации (ICO), проведя расследование, пришло к выводу, что авиаперевозчик не смог должным образом защитить личные и финансовые данные клиентов. В результате ведомство выписало самый крупный штраф на сегодняшний день.



Также было обнаружено, что флагманская авиакомпания Великобритании нарушила законодательство по защите данных, обработав «значительный объём» личных данных, не приняв при этом достаточно надёжных мер безопасности, что привело к крупномасштабной кибератаке в июне 2018 года.

Более того, та утечка оставалась незамеченной в течение двух месяцев.



Злоумышленник, по всей видимости, получил доступ к личным данным 429 612 пассажиров и сотрудников персонала.



О взломе стало известно только 5 сентября, то есть более двух месяцев спустя, когда третья сторона забила тревогу, предупредив авиакомпанию о случившемся, напоминает The Independent.