Independent: компанию British Airways оштрафовали на 20 млн фунтов за «неприемлемую» утечку данных

Британское Управление уполномоченного по информации оштрафовало авиакомпанию British Airways на 20 млн фунтов за утечку данных, пишет The Independent. Ведомство пришло к выводу, что авиаперевозчик не смог должным образом защитить личные и финансовые данные своих клиентов.
Авиакомпания British Airways была оштрафована на 20 млн фунтов за «неприемлемую» утечку данных, от которой в 2018 году пострадало более 400 тыс. клиентов, пишет The Independent.
Британское Управление уполномоченного по информации (ICO), проведя расследование, пришло к выводу, что авиаперевозчик не смог должным образом защитить личные и финансовые данные клиентов. В результате ведомство выписало самый крупный штраф на сегодняшний день.
Также было обнаружено, что флагманская авиакомпания Великобритании нарушила законодательство по защите данных, обработав «значительный объём» личных данных, не приняв при этом достаточно надёжных мер безопасности, что привело к крупномасштабной кибератаке в июне 2018 года.
Более того, та утечка оставалась незамеченной в течение двух месяцев.
Злоумышленник, по всей видимости, получил доступ к личным данным 429 612 пассажиров и сотрудников персонала.
О взломе стало известно только 5 сентября, то есть более двух месяцев спустя, когда третья сторона забила тревогу, предупредив авиакомпанию о случившемся, напоминает The Independent.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш приветствует усилия, направленные на восстановление стабильности в Киргизии. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.
Представители США и Канады подписали меморандум о сотрудничестве и обмене информацией в области ядерной безопасности. Об этом заявили в Национальном управлении по ядерной безопасности Министерства энергетики США.
Россия отступила от достигнутого соглашения по продлению договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Об этом заявил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
Выборы президента США 2020 года оказались специфическими, поскольку сторонники демократов голосуют не столько за Джо Байдена, сколько против действующего лидера Дональда Трампа, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
В Москве за сутки скончались ещё 56 пациентов с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных случаев, связанных с COVID-19, в городе увеличилось до 5906. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Неизвестный обезглавил учителя под Парижем, пишет AFP со ссылкой на данные правоохранительных органов. Подозреваемый был застрелен сотрудниками полиции. К месту инцидента прибыл французский лидер Эммануэль Макрон.
Известный тренер Гаджи Гаджиев заявил, что молодёжной сборной России по футболу будет крайне непросто подготовиться к групповому этапу чемпионата Европы — 2021, который состоится в марте следующего года.
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT слова советника президента США по нацбезопасности Роберта О'Брайена, который назвал обречённой на провал инициативу президента России Владимира Путина продлить договор СНВ-III на год без всяких условий.
Азербайджан включил депутата Госдумы Виталия Милонова в список иностранных граждан, которым запрещён въезд в страну, в связи с его визитом в Нагорный Карабах. Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.
Известный тренер Гаджи Гаджиев объяснил, почему молодёжная сборная России по футболу рискует подойти к групповому этапу чемпионата Европы-2021, который состоится в марте следующего года, в худшей функциональной готовности, чем соперники.
Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба рассказал об истории создания ролика-анонса к старту матчей команды в Лиге чемпионов, а также прокомментировал упоминание скандальной истории с кошельком.
Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман заявил, что организация не получала просьбы на предоставление санкции на проведение второго поединка между россиянином Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом.
Украинский лидер Владимир Зеленский поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за поддержку и готовность принять участие в проекте «Крымская платформа», который ставит своей задачей возвращение Крыма в состав Украины.
На данный момент единственным лекарством, продемонстрировавшим свою эффективность против COVID-19 в тяжёлой форме, является дексаметазон. Об этом заявил на брифинге директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
В ООН выразили надежду на продление Россией и США договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). С таким заявлением выступил официальный представитель Генсека организации Стефан Дюжаррик.
Турция не признаёт и никогда не будет признавать «аннексию» Крыма. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбуле. Об этом информирует Anadolu.
Нападающий итальянского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду ответил на вопрос о бое между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи.