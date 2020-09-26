Guardian: Лондон работает над кибероружием, способным вывести из строя вражеские энергосистемы

Глава Стратегического командования Великобритании генерал Патрик Сандерс заявил, что ежедневно против британских военных осуществляется в среднем 60 серьёзных кибератак, сообщает The Guardian. Генерал отметил, что страна обладает наступательным кибернетическим потенциалом и способна «ослабить, подорвать и даже уничтожить ключевые возможности и инфраструктуру» противников.

Глава британского Стратегического командования генерал Патрик Сандерс заявил, что Великобритания разработала кибероружие, способное выводить из строя энергосистемы и другие важнейшие объекты инфраструктуры вражеских государств, сообщает The Guardian.

По словам Сандерса, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон потребовал от него убедиться, что страна является «ведущей киберсилой полного спектра», способной как защититься от хакерских атак, так и самостоятельно осуществлять их.

Кроме того, генерал подчеркнул, что Великобритания обладала наступательным кибернетическим потенциалом в течение всего десятилетия. Однако сейчас военные тесно сотрудничают с Центром правительственной связи страны и теоретически могут «ослабить, подорвать и даже уничтожить ключевые возможности и инфраструктуру тех, кто причинит нам ущерб, начиная со стратегических и заканчивая тактическими целями».

При этом уничтожение ключевой инфраструктуры теоретически может подразумевать нанесение удара по коммуникационным, телефонным или энергетическим сетям противника в ходе войны. Тем не менее, как отмечает издание, остаётся непонятным, что это может подразумевать в мирное время. Однако Сандерс отметил, что хакерская деятельность осуществляется в рамках «строгих правовых и этических норм», но не привёл конкретного примера.

По словам Сандерса, ежедневно против британских военных осуществляется в среднем 60 серьёзных кибератак, требующих вмешательства специалистов. Генерал назвал хакерские атаки на британские цели современным эквивалентом «молниеносной войны».

При этом осуществляют их как отдельные хакеры, так и враждебные государства, в том числе Россия, Китай, Иран и Северная Корея. В частности, Москва вмешивается в демократические процессы, Пекин распространяет дезинформацию и крадёт интеллектуальную собственность, а Тегеран поддерживает террористические группировки.

«Наши противники используют все средства, чтобы получить преимущество ниже порогового показателя войны, и коварно и неизбежно накапливают преимущество», — подчеркнул Сандерс.

The Guardian отмечает, что увеличение расходов на кибервойны станет важнейшей составляющей пятилетнего обзора оборонной политики, который выйдет уже в ноябре. Так, ожидается, что Джонсон объявит о создании Национальных кибернетических сил страны в совместном ведении военных и Центра правительственной связи.