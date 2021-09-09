CNN: за неучастие в летней Олимпиаде Северную Корею накажут отстранением от зимней

Международный олимпийский комитет отстранил Северную Корею от участия зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине в качестве наказания за отказ прислать спортсменов на Олимпиаду в Токио, сообщает CNN. Как сообщается, страна не приняла участия в соревнованиях из-за опасений, связанных с Covid-19. Как передаёт телеканал, в ответ на это МОК объявил о приостановке деятельности Олимпийского комитета КНДР и лишил Северную Корею доли прибыли от проведения соревнований в Японии.

Северная Корея была отстранена от участия в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине в качестве наказания за «одностороннее решение» отказаться от участия в играх в Токио этим летом, сообщает CNN со ссылкой на заявление Международного олимпийского комитета

Как напоминает сайт телеканала, Пхеньян решил не отправлять своих спортсменов на летние игры из опасений, что спортсмены могут заразиться Covid-19 и привести вирус обратно в страну. Эксперты полагают, что вспышка Covid-19 сокрушит полуразрушенную инфраструктуру здравоохранения Северной Кореи, поясняет издание.

МОК заявил, что предоставил Олимпийскому комитету Северной Кореи «справедливую возможность быть услышанным», но также передал «чёткие предупреждения о последствиях их решения» не отправлять спортсменов в Токио. «МОК предоставил заверения в безопасности проводимых игр и делал конструктивные предложения по поиску подходящего и персонализированного решения до самой последней минуты (включая предоставление вакцин), которые систематически отклонялись», — говорится в заявлении.

Как передаёт CNN, в результате МОК приостановил деятельность Олимпийского комитета Северной Кореи до конца 2022 года, фактически запретив стране официально участвовать в соревнованиях в Пекине. Международный олимпийский комитет заявил, что если какие-либо северокорейские спортсмены будут допущены к зимним Олимпийским играм в рамках уже запущенных процедур, комитет «примет соответствующее решение в надлежащее время для соответствующего спортсмена».

Как отмечает издание, с приостановлением деятельности олимпийского комитета связаны и финансовые санкции. Северная Корея не получит никакой помощи от МОК в период приостановки деятельности комитета, а также своей доли денег, заработанных на Олимпийских играх 2020 года.

Северная Корея публично не комментировала это решение. Как напоминает сайт телеканала, КНДР смогла предотвратить крупную вспышку Covid-19 благодаря ряду драконовских мер в области общественного здравоохранения. В частности, страна разорвала почти все связи с внешним миром в 2020 году, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Иностранные дипломаты и сотрудники гуманитарных организаций также массово покинули страну, ссылаясь на нехватку товаров и строжайшие ограничения в повседневной жизни.

С точки зрения общественного здравоохранения реакция правительства, похоже, сработала, пишет CNN. Северная Корея не сообщала о серьёзных вспышках Covid-19, и не было никаких признаков того, что они имели место, хотя эксперты сомневаются в заявлении Пхеньяна о том, что в стране не было ни одного случая заражения вирусом.