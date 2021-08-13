Insider: японская спортсменка получит новую медаль, после того как мэр Нагои «покусился» на олимпийское золото

МОК пообещал бесплатно заменить золотую медаль игроку японской сборной по софтболу Миу Гото, поскольку её изначальную награду решил попробовать на зуб мэр родного города спортсменки Такаси Кавакамура, пишет Insider. Впоследствии политик извинился за свой поступок, который многие раскритиковали в соцсетях как нарушение антикоронавирусных правил и неуважение к достижениям олимпийской чемпионки.

Международный олимпийский комитет (МОК) бесплатно заменит японской олимпийской чемпионке по софтболу Миу Гото золотую медаль, которую спортсменка завоевала на соревнованиях в Токио. Причиной замены стало то, что мэр родного города Гото, Нагои, во время встречи с участницей Олимпиады решил попробовать её награду на зуб, сообщает Insider.

Как напоминает издание, японская сборная по софтболу завоевала золото в непростом финальном матче с командой США, который закончился со счётом 2:0. Согласно сообщениям японских СМИ, 4 августа питчер Миу Гото принимала участие в мероприятии в честь победы своей сборной. В ходе празднества, стоя рядом со спортсменкой, мэр Нагои Такаси Кавакамура внезапно снял с себя маску и укусил золотую медаль Гото.

Поступок политика возмутил многих японцев, о чём они не преминули рассказать в соцсетях. По мнению некоторых, пробовать медаль на зуб было негигиенично, особенно учитывая действующие в условиях пандемии ограничения. Также интернет-пользователи посчитали, что таким поведением Кавакамура проявил неуважение к достижениям олимпийской чемпионки.

Позднее, после того как власти Нагои получили более 7 тыс. жалоб на инцидент, политик принёс извинения спортсменке. Кавакамура объяснил, что «поддался порыву» и, сам того не желая, «опорочил символ долгих лет тяжёлой работы».

«При поддержке Международного олимпийского комитета и в соответствии с пожеланиями самой госпожи Гото её медаль будет заменена на новую», — заявили организаторы Олимпиады в Токио журналистам. Сама спортсменка на момент публикации статьи на запрос Insider о комментарии не ответила.