Spectator: вместо наказания Олимпиада превратилась «в извращённый триумф России»
Олимпийские игры в Токио завершились, и пятое место в медальном зачёте отошло команде Олимпийского комитета России. Как считает британский политолог и писатель Марк Галеотти, вместо наказания за допинг Олимпиада превратилась «в извращённый триумф России», которая показала всю слабость санкций как международной реакции на свои действия.
Как пишет автор в статье для The Spectator, хотя формально на Олимпиаде соревновалась делегация ОКР, на деле все называли их просто русскими. Символом российской делегации стал олимпийский логотип в бело-сине-красном триколоре, а их белая форма была украшена синим и красным. А вместо гимна россияне побеждали под мелодию Первого концерта Чайковского для фортепиано с оркестром.
Ссылки по теме
-
N-TV: сборная Германии показала худший результат на Олимпиаде с момента объединения страны
-
Le Figaro: «впечатляющие Игры в рамках бюджета» — Олимпиада-2024 станет для Парижа колоссальным вызовом
-
Times of Israel: Россия возмущена «несправедливой» золотой медалью израильской гимнастки — у новой чемпионки вопросов к судейству нет
-
RND: санкции в отношении российских олимпийцев лишь укрепляют поддержку внутри страны