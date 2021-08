Spectator: вместо наказания Олимпиада превратилась «в извращённый триумф России»

Вместо наказания за допинг Олимпиада превратилась «в извращённый триумф России», которая показала всю слабость санкций, считает британский политолог и писатель Марк Галеотти. Как пишет он в статье для The Spectator, имея дело с такой могущественной страной, как Россия, трудно представить себе достаточно существенные меры, чтобы вынудить Кремль сменить курс. Всегда необходимо помнить о возможном обратном эффекте, однако об этом все забывают.

Олимпийские игры в Токио завершились, и пятое место в медальном зачёте отошло команде Олимпийского комитета России. Как считает британский политолог и писатель Марк Галеотти, вместо наказания за допинг Олимпиада превратилась «в извращённый триумф России», которая показала всю слабость санкций как международной реакции на свои действия.

Как пишет автор в статье для The Spectator, хотя формально на Олимпиаде соревновалась делегация ОКР, на деле все называли их просто русскими. Символом российской делегации стал олимпийский логотип в бело-сине-красном триколоре, а их белая форма была украшена синим и красным. А вместо гимна россияне побеждали под мелодию Первого концерта Чайковского для фортепиано с оркестром.

Данную ситуацию, пишет Галиотти, нельзя считать особым ударом по Москве. Наоборот, если она и произвела какой-то эффект, то она спровоцировала со стороны русских «какое-то воинственное сопротивление». Министерство иностранных дел опубликовало видео, где пресс-секретарь Мария Захарова боксирует с манекеном с биркой «пресса», а потом отвечает на вопросы о российском присутствии в Токио: «Статус не имеет значения. Главное — гордость наших спортсменов, и мир это знает». Ролик завершается в меру остроумным хэштегом #WeWillROCYou, который и стал лейтмотивом российской реакции. И не только на уровне правительства — знаменитый ди-джей Smash смикшировал песню Queen We Will Rock You с фортепианным концертом № 1, и это стало чем-то вроде неофициальной темы для роликов о российских успехах в TikTok.

«Имея дело с такой могущественной страной, как Россия, трудно представить себе достаточно существенные меры, чтобы вынудить Кремль сменить курс. Экономические санкции не побудили Москву ни сдать Крым, ни прекратить необъявленную агрессию в Донбассе. Это не значит, что ничего делать не надо. Это лишь признание, что, желая наказать нарушителей правил, Запад и мировое сообщество должны подумать о мерах, которые действительно возымеют эффект, а не просто дадут нам самим ощущение собственной праведности. Надо помнить о возможном обратном эффекте. Однако раз за разом мы об этом не думаем», — заключает британский политолог.