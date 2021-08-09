N-TV: сборная Германии показала худший результат на Олимпиаде с момента объединения страны

02:51
Власти Мексики осудили массовое убийство в городе Ирапуато
Официальный представитель мексиканского штата Гуанахуато Либия Гарсия осудила массовое убийство в результате которого погибли восемь человек, и пообещала найти виновных.
02:35
РАН планирует сформировать группу учёных для космических полётов
Институт медико-биологических проблем (ИМБП) РАН планирует создать группу учёных, которых можно отправить в космос для проведения экспериментов.
02:17
СМИ: британские власти попросят военных доставлять в магазины еду
Перебои с поставками еды в супермаркеты Великобритании могут заставить власти страны обратиться за помощью к военным, сообщает Daily Mail.
02:02
В Тульской области задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ребёнка
В деревне Панарино Тульской области задержан местный житель, подозреваемый в убийстве двухлетнего ребёнка, заявили в пресс-службе областного Следственного управления СК.
01:46
Почти все жители Ухани проверены на коронавирус
Власти китайской Ухани в рамках массового тестирования проверили свыше 11 млн жителей на наличие COVID-19.
01:31
В МИД Латвии заявили о риске пограничных конфликтов в ходе «Запада-2021»
Глава латвийского МИД Эдгарс Ринкевичс в беседе с Financial Times рассказал о риске возникновения непредвиденных пограничных инцидентов в рамках предстоящих российско-белорусских учений «Запад-2021».
01:13
Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Боснии и Герцеговине
Землетрясение магнитудой 4,1 было зарегистрировано на территории Боснии и Герцеговины. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
00:58
В Греции продлили запрет на посещение лесов из-за природных пожаров
До 13 августа по всей Греции запрещено посещать леса из-за пожароопасной обстановки, заявил замминистра гражданской защиты страны Никос Хардалиас.
00:46
Учения РВСН в Иркутской области завершаются
Учения ракетных войск специального назначения (РВСН) в Иркутской области завершаются, сообщает пресс-служба Минобороны России.
00:32
Полномочия главы администрации Суэцкого канала продлили на год
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси пролонгировал полномочия главы управления канала Усамы Рабиа ещё на год.
00:14
В Чаде в результате межобщинного конфликта погиб 21 человек
По меньшей мере 21 человек погиб и около 20 получили ранения в результате столкновений, которые произошли в чадском городе Мойто.
23:58
Линекер предложил проводить Олимпийские игры каждые два года
Бывший футболист сборной Англии, а ныне телевизионный эксперт Гари Линекер призвал чаще проводить Олимпийские игры.
23:58
Собянин рассказал о строительстве хордовых магистралей в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1» рассказал, что «сейчас идёт активное строительство и Северо-Восточной, и Южной рокады, и Юго-Восточной хорды».
23:42
Познер считает, что российскому футболу нужен лимит на легионеров
Известный телеведущий Владимир Познер считает, что лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) способствует появлению молодых отечественных футболистов.
23:35
Террористы совершили 24 обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии
В российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии заявили, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили 24 обстрела в идлибской зоне деэскалации в САР.
23:28
Березуцкий остался недоволен судейством матча с «Динамо»
Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий выразил недовольство судейством в матче третьего тура Российской премьер-лиги с «Динамо» (1:2).
23:15
Мишустин поздравил работников строительной отрасли с профессиональным праздником
Российский премьер Михаил Мишустин поздравил работников строительной отрасли с профессиональным праздником. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
23:14
Объявлен состав сборной Испании на ЧМ по пляжному футболу в Москве
Стала известна заявка сборной Испании по пляжному футболу на чемпионат мира, который пройдёт в Москве.
22:59
Шварц назвал заслуженной победу «Динамо» над ЦСКА
Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц высказался о победе своей команды в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) над ЦСКА.
22:58
В Минобороны рассказали о ходе тушения пожара в заповеднике в Мордовии
В Министерстве обороны России рассказали о ходе тушения пожара в заповеднике в Мордовии.
22:46
Олимпийский чемпион Садулаев заявил, что не собирается в ММА
Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев высказался о перспективе перехода в смешанные единоборства (ММА).
22:43
В «Векторе» прокомментировали возможность введения массовой вакцинации детей от COVID-19
Генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов в эфире телеканала «Россия 1» прокомментировал возможность введения массовой вакцинации детей от COVID-19.
22:30
В ДТП в Новой Москве погибли четыре человека
В ДТП в Новой Москве погибли четыре человека. Об этом сообщили в столичном управлении ГИБДД.
22:28
«Бруклин» сообщил о продлении контракта с олимпийским чемпионом Дюрантом
Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин Нетс» объявил о подписании нового контракта на четыре года с форвардом Кевином Дюрантом.
22:14
Bellator объявил имя следующего соперника Фёдора Емельяненко
Легендарный российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко проведёт следующий поединок с американцем Тимоти Джонсоном.
22:12
В «Векторе» высказались о штамме коронавируса «дельта»
Генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов в эфире телеканала «Россия-1» высказался о штамме коронавируса «дельта».
21:58
«Рубин» переиграл «Ахмат» в третьем туре РПЛ
В матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Рубин» на своём поле одержал победу над «Ахматом».
21:57
Дубль Фомина помог «Динамо» обыграть ЦСКА в матче РПЛ
В третьем туре Российской премьер-лиги (РПЛ) московское «Динамо» одержало победу над соседями из ЦСКА.
21:44
Поветкин поздравил российских боксёров с успешным выступлением на ОИ в Токио
Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Александр Поветкин прокомментировал выступление сборной России на Олимпийских играх в Токио.
21:41
За сутки в Британии зафиксировали более 27 тысяч случаев коронавируса
В Великобритании за сутки коронавирусную инфекцию COVID-19 выявили у 27 429 человек.
21:29
Норманн рассказал о впечатлениях от работы под руководством Сёмина
Полузащитник ФК «Ростов» Матиас Норманн поделился впечатлениями от работы с новым главным тренером команды Юрием Сёминым.
21:21
Собянин рассказал о планах строительства вокзалов МЦД
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1» сообщил, что «много объектов проектируется, строится на уже открытых диаметрах — МЦД-1 и МЦД-2».
21:13
Чернышенко высказался о судействе на олимпийском турнире по художественной гимнастике
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко заявил, что случай с судейством олимпийского турнира по художественной гимнастике не останется без внимания.
21:03
Адвокат Уилана сообщила, что он освобождён из штрафного изолятора колонии
Осуждённый в России за шпионаж Пол Уилан освобожден из штрафного изолятора (ШИЗО) мордовской колонии.
21:00
Футболист ЦСКА Заболотный получил травму в матче с «Динамо»
Форвард московского ЦСКА Антон Заболотный получил травму в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо».
20:47
Фехтовальщица Великая заявила о намерении выступить на ОИ-2024
Российская фехтовальщица Софья Великая заявила, что собирается принять участие в Олимпийских играх — 2024 в Париже.
20:43
Кабмин одобрил проект об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2022 год
Правительство России одобрило проект федерального закона «Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2022 год». Об этом сообщается на сайте кабмина.
20:34
Милонов: судейство на олимпийском турнире по художественной гимнастике было продажным
Депутат Госдумы России Виталий Милонов в разговоре высказался о резкой критике судейства на Олимпиаде-2020 в художественной гимнастике японскими болельщиками.
20:27
Умерла американская актриса Марки Пост
Американская актриса и продюсер Марки Пост скончалась в возрасте 70 лет.
20:18
Месси: мне бы хотелось уйти из «Барселоны» по-другому
Бывший капитан «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал свой уход из клуба.
20:15
В Молдавии за сутки выявили 75 случаев коронавируса
В Молдавии за сутки выявили 75 новых случаев коронавирусной инфекции, общее число заболевших — 260 630.
20:04
Сёмин назвал закономерной ничью «Ростова» с «Химками»
Главный тренер «Ростова» Юрий Сёмин поделился своими впечатлениями от матча третьего тура Российской премьер-лиги с «Химками» (1:1).
20:00
Минобороны Украины побеседует с легкоатлеткой из-за её фото с россиянкой на ОИ
В Министерстве обороны Украины заявили, что проведут разъяснительную беседу с Ярославой Магучих, которая выиграла бронзу в прыжках в высоту на Олимпиаде в Токио, из-за её фото с российской спортсменкой Марией Ласицкене, выигравшей золото на Олимпиаде.
19:53
Самолёт Ил-76 Минобороны подключится к тушению пожаров в Оренбургской области
Самолёт Ил-76 Минобороны России подключится к тушению пожаров в Кувандыкском городском округе Оренбургской области.
19:51
Японские болельщики возмутились судейством на олимпийских соревнованиях по художественной гимнастике
Японские болельщики раскритиковали судейство в личном многоборье на соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио.
19:38
Захарова высказалась о судействе на олимпийском турнире по художественной гимнастике
Официальный представитель МИД России Мария Захарова поделилась своим мнением об оценках в соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио.
19:34
Часть отравившихся в поезде Мурманск — Адлер детей начнут выписывать с 9 августа
Более 40 детей из Мурманской области, госпитализированных с повышенной температурой и симптомами отравления в Туапсе в Краснодарском крае, начнут выписывать с 9 августа.
19:25
«Ростов» сыграл вничью с «Химками» в первом матче при Сёмине
В матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» и «Химки» не сумели выявить победителя.
19:22
Двое сотрудников прокуратуры Афганистана погибли при нападении на их автомобиль
Двое сотрудников прокуратуры Афганистана погибли и ещё один пострадал в результате нападения на их автомобиль в афганской провинции Кабул.
19:12
Россиянин Михайлов забил мяч за «Шальке» в матче Кубка Германии
Полузащитник гельзенкирхенского «Шальке» Ярослав Михайлов отличился забитым мячом в матче первого раунда Кубка Германии с «Филлингеном» (4:1).