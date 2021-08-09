N-TV: сборная Германии показала худший результат на Олимпиаде с момента объединения страны

Получив 37 медалей, сборная ФРГ показала свой худший результат на летних Олимипийских играх за всю историю объединённой Германии, пишет N-TV. Особенно неудачными для немцев стали командные виды, где они впервые не смогли взять ни одной медали. Кроме того, сборная ФРГ неожиданно оступилась в конном спорте, где считалась одним из главных фаворитов.

Немецкая олимпийская сборная возвращается из Токио с худшим результатом с момента объединения Германии, пишет N-TV. Атлеты из ФРГ завоевали на Олимпиаде-2020 10 золотых, 11 серебряных и 16 бронзовых наград.

Всего получается 37 медалей: это на 5 медалей меньше, чем на предыдущих Олимпийских играх в Рио. Президент немецкой олимпийской спортивной конфедерации (DOSB) Дирк Шиммельпфенниг отметил, что сборная Германии получила значительно меньше золотых медалей, чем на прошлой Олимпиаде. При этом в Токио в розыгрыше было 339 комплектов наград — на 33 больше, чем в Рио.

Впервые с 1996 года Германия не взяла ни одной медали в командных видах спорта, отмечает издание. Необычно неудачными вышли результаты в конном спорте, где немецкие спортсмены всегда были в числе фаворитов. Зато результаты в плавании оказались даже лучше, чем в Рио и Лондоне, а Александр Зверев стал первым в истории немецким олимпийским чемпионом в теннисе.

При этом в DOSB ожидали падения результатов, отмечает N-TV. Перед Олимпиадой в Токио Шиммельпфенниг заявил, что ожидает от Германии «от восьмого до двенадцатого места». В результате, ФРГ расположилась на девятом месте (в Рио Германия заняла итоговое пятое место). В свете итогов Олимпиады, Шиммельпфеннинг предложил «упростить» и «дебюрократизировать» систему спорта в Германии. Он отметил, что во многих странах система управления спортом куда проще, чем в ФРГ.