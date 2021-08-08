Express: «ужасная идея» — Сикорского отчитали за предложение признать ЕС победителем Олимпиады

Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский вызвал гнев и осуждение у пользователей Twitter. Политик опубликовал медальную таблицу Олимпийских игр в Токио, в которой первое место отвёл вымышленной сборной Европейского союза, передаёт Daily Express.

Пользователи Twitter обрушились с резкой критикой на польского депутата Европарламента Радослава Сикорского. Поводом послужил пост политика, в котором он предположил, что на Олимпийских играх в Токио выигрывает Европейский союз, пишет Daily Express.

Накануне видный еврофил и бывший министр иностранных дел опубликовал видоизменённую медальную таблицу. В ней ЕС занимал первое место по общему количеству наград, обходя Китай, США и Японию, поясняет издание.

EU rules OK. pic.twitter.com/tO5h2heOBB — Radek Sikorski MEP (@radeksikorski) August 5, 2021

По словам Daily Express, Сикорский получил такой результат, сложив медали всех стран-участниц европейского блока. При этом депутат снабдил пост провокационной надписью: «ЕС рулит!» Более того, в своём аккаунте на польском языке он добавил: «И такова сила нашего Союза».

Англоязычное сообщение еврократа вызвало гневную реакцию в социальной сети. «Вы вообще понимаете, что глупо сравнивать 2000 спортсменов с примерно 400?» — поинтересовался один из пользователей.

«Если ЕС выступал бы как единая сборная, то тысячи спортсменов упустили бы возможность соревноваться. Это также, вероятно, означало бы меньшее количество медалей, поскольку шансов на победу было бы меньше. Ужасная идея», — отметил второй комментатор.

Третий написал: «Если вам нужна команда ЕС, проведите референдум о создании Соединённых Штатов Европы. Конечно, вы этого не сделаете, потому что знаете, что результат будет отрицательным. Ваша единственная возможность — навязать эту идею европейским народам».

«Радек, как вы считаете, какие чувства ваш твит вызывает у замечательных людей, в том числе у поляков, которые выступали за свои страны? Они любят свои страны, а не политическую конструкцию», — подчеркнул четвёртый.

Отвечая Сикорскому, ещё один пользователь указал на то, что у Евросоюза было бы гораздо больше наград, если бы Соединённое Королевство всё ещё состояло в организации. Он написал: «Подумайте только, с Великобританией ЕС получил бы на 25 процентов больше медалей. Этим всё сказано».

ЕС не был самостоятельно представлен на Олимпийских играх, каждый из его участников отправлял на соревнования свои сборные. Германия получила на «Токио-2020» десять золотых медалей, став одной из ведущих стран европейского блока в общем зачёте, подчёркивает издание.

Примечательно, что в 1982-м после выступлений против коммунистического правительства Польши Сикорский получил политическое убежище в Великобритании. Вскоре он поступил в Оксфордский университет, где стал членом элитного Буллингдонского клуба, обращает внимание Daily Express.