WSJ: экс-главком НАТО подсказал решение для олимпийского национализма — летние игры в Греции, зимние в Швейцарии

Экс-главком Объединёнными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис нашёл решение проблемы использования Олимпийских игр некоторыми странами в пропагандистских целях. В своей статье для The Wall Street Journal Ставридис предлагает выбрать постоянное место проведения Олимпиады, например Швейцарию — для зимних Игр, а Грецию — для летних соревнований.

Олимпийские игры призваны нести в мир олимпийские идеалы и объединять нации. Однако, как пишет экс-главком Объединёнными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис в своей статье для The Wall Street Journal, в настоящее время слишком часто крупнейшие международные соревнования становятся открытой демонстрацией пропаганды или поводом для ожесточённых геополитических споров.

Китай, Россия, США и другие крупные державы, имеющие финансовые возможности для проведения Игр, упорно борются за это право. Несмотря на то что Игры редко приносят ожидаемые финансовые выгоды, они представляют возможность продемонстрировать «мягкую силу» союзникам, партнёрам, друзьям, а также послать сигнал противникам. По мнению Ставридиса, получение права на проведение соревнований «часто подпитывает яростный национализм, который идёт вразрез с олимпийскими идеалами».

Тем не менее Ставридис полагает, что нашёл выход из положения. Он предлагает построить несколько олимпийских объектов для проведения летней и зимней Олимпиад на постоянной основе.

По его мнению, расходы на строительство и последующее содержание объектов можно было бы распределить между странами-участницами как процент их экономики по отношению к мировому валовому внутреннему продукту. Так, США финансировали бы 15%, Европа — 15%, Китай — 15%, Индия — 7%, Япония — 4%, Россия — 3%. Небольшие страны вносили бы совсем незначительный вклад.

Для этих объектов Ставридис предлагает выбрать страны с политическим нейтралитетом. Например, для проведения зимних Игр он предлагает рассмотреть Швейцарию — в Санкт-Морице дважды проходили Олимпиады, в 1928 и 1948 годах, и курорт является признанным центром международного лыжного спорта.

«Очевидным выбором» для летних соревнований Ставридис называет Грецию, так как именно там зародилась традиция проведения Олимпийских игр. Греция, которая является членом Организации Североатлантического договора и близким другом США, а также поддерживает относительно хорошие отношения с Россией и Китаем, дважды принимала Игры, в 1896 и 2004 годах.

Как утверждает в своей статье для The Wall Street Journal бывший главком Объединёнными силами НАТО в Европе, есть много других потенциальных мест проведения Игр, что потребует серьёзных переговоров. Тем не менее Ставридис полагает, что это стоило бы того, чтобы положить конец «дорогостоящему и противоречивому» процессу выбора очередного места. Кроме того, он утверждает, что наличие постоянного места проведения соревнований позволило бы избавиться от национализма и пропаганды, которые отвлекают от истинной цели Олимпиады.