DT: берут наши медали — британцы критикуют МОК за допуск россиян на Игры

На нескольких соревнованиях российские спортсмены обошли британцев, и в Лондоне слышно недовольство по этому поводу. Из-за допингового скандала они выступают не под флагом России, а под эмблемой Российского олимпийского комитета, и только те спортсмены, которые не были обвинены в употреблении допинга, но британские депутаты требуют более жёсткого наказания, пишет The Daily Telegraph.

Запрет России принимать участие в Олимпиаде — это фикция, заявили британские парламентарии и эксперты после того, как Великобритания не получила уже третью медаль из-за победы спортсменов, выступающих как команда Российского олимпийского комитета (ROC), пишет The Daily Telegraph.

В данном случае речь идёт о двукратной чемпионке по гребле Хелен Гловер, которая могла бы завоевать бронзу, если бы её не обошли россиянки. Такие же претензии к российским гимнастам: из-за них британцы лишились бронзы и серебра в командных зачётах.

Как напоминает автор статьи, России из-за допингового скандала запретили выступать на международных соревнованиях. Однако тем российским спортсменам, кто допинг не принимал, разрешили соревноваться под нейтральным флагом. Таковых в Токио прибыло 335 человек, и они выступают в форме традиционной красно-бело-синей расцветки. Они называются командой ROC и сейчас занимают четвёртую строчку общего зачёта.

Британские политики таким результатом недовольны, и они обрушились на МОК с критикой за решение в принципе пускать россиян. «Могу понять недовольство спортсменов. Ситуация в том, что Россия продолжает насмехаться над антидопинговой системой и над юридическими властями, которые её обеспечивают», — приводит автор статьи мнение Роба Кёхлера из спортивного благотворительного фонда.

По мнению британских парламентариев, Россия по факту избежала какого-либо наказания за допинговый скандал. Один из них, Боб Сили, отметил в общении с журналистом издания: «Россияне соревнуются в нормальном режиме по всем параметрам, за исключением нескольких поверхностных вещей. Просто смешно, что (Россия. — ИноТВ) оказалась родиной всех возможных допинговых и коррупционных скандалов и при этом отделалась лёгким испугом.Это очень плохо, это подрывает международные институты».

У Тобиаса Эллвуда мнение похожее: «Если вы хотите наказать страну за нарушение правил, то это должна ощутить вся страна, тогда наказание будет работать. А то, что происходит в Токио, — это Россия обходит наказание, поскольку страна представлена под иной маской». При этом он отнёс Россию и Китай к странам, которым нужны Олимпийские игры как инструмент для проекции мягкой силы, чтобы достигнуть признания на мировой арене, пишет The Daily Telegraph.