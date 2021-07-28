PC Gamer: у российской чемпионки заметили медальон из «Ведьмака» на шее

Во время выступления российской спортсменки Виталины Бацарашкиной, которая завоевала золото в соревновании по стрельбе из пневматического пистолета, внимательные зрители заметили у неё на шее медальон из компьютерной игры «Ведьмак». Причём, как отмечает PC Gamer, такая подвеска была на ней ещё в 2016 году на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, где она взяла серебро.

У российской спортсменки Виталины Бацарашкиной две страсти в жизни, пишет сайт PC Gamer: стрельба из пневматического оружия и игра «Ведьмак». «И, как она показала на выходных на Олимпиаде в Токио, она хороша и там, и там: она надела медальон из «Ведьмака» на соревнование и завоевала золотую медаль».

Автор статьи изначально предположил, что это был медальон школы Волка, но читатели настаивают, что это была школа Кота — такой знак носила другая героиня игры, Цирилла.

На церемонию награждения медальон она не надела, но это может объясняться правилами Олимпийских игр. При этом подвеска из игры была на ней не впервые: медальон и очки в стиле «Ведьмака» на ней заметили ещё во время Олимпиады-2016, когда она выиграла серебро.

I am obsessed with the stance on this sharpshooter pic.twitter.com/DagufxorxL — Zoe! That's Me! (@Blankzilla) July 26, 2021

Тогда всех покорила суперрасслабленная поза спортсменки. Но на то есть причина — такая поза помогает справиться с сердцебиением и держать одну позицию на протяжении долгого времени.

Как отмечает автор статьи, любовь к «Ведьмаку» Виталина показывает не только во время соревнований. Она фотографируется в кофте со своим героем. Такую привязанность к игре оценил и один из создателей «Ведьмака», пишет PC Gamer.