Inside the games: Россия завоевала своё первое золото Олимпиады в Токио

14:57
Умер директор НМИЦ гематологии Минздрава России
Директор НМИЦ гематологии Минздрава России Валерий Савченко скончался в возрасте 69 лет.
14:54
Губерниев прокомментировал выход Пракатень в полуфинал турнира по гребле на ОИ в Токио
Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на результат россиянки Анны Пракатень в 1/4 финала по академической гребле на Олимпийских играх в Токио.
14:50
Колесников и Рылов пробились в полуфинал Олимпиады на дистанции 100 м на спине
Россияне Климент Колесников и Евгений Рылов пробились в полуфинальные заплывы на дистанции 100 м на спине на летних Олимпийских играх в Токио.
14:42
Пловец Малютин вышел в полуфинал ОИ на дистанции 200 м вольным стилем
Россиянин Мартин Малютин пробился в полуфинальные заплывы на дистанции 200 м вольным стилем на летних Олимпийских играх в Токио.
14:42
Рублёв после поражения на Олимпиаде рассказал об оскорблениях в соцсетях
Российский теннисист Андрей Рублёв после поражения в первом круге олимпийского турнира в Токио признался, что регулярно получает негативные комментарии в соцсетях после своих проигрышей.
14:36
Путин наградил премьер-министра Камбоджи орденом Дружбы
Российский лидер Владимир Путин наградил премьер-министра Камбоджи Хун Сена орденом Дружбы.
14:34
Фесикова и Каменева квалифицировались в полуфинал ОИ на дистанции 100 м на спине
Россиянки Анастасия Фесикова и Мария Каменева пробились в полуфинальные заплывы на дистанции 100 м на спине на летних Олимпийских играх в Токио.
14:33
Песков отреагировал на первое золото россиян на Олимпиаде
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, поздравил стрелка Виталину Бацарашкину, которая принесла России первое золото на летних Олимпийских играх в Токио.
14:25
Пловчихи Ефимова и Чикунова вышли в полуфинал ОИ на дистанции 100 м брассом
Россиянки Юлия Ефимова и Евгения Чикунова пробились в полуфинальные заплывы на дистанции 100 м брассом на летних Олимпийских играх в Токио.
14:24
Стрелок Масленников — о результате на Олимпиаде: немного перенервничал
Россиянин Владимир Масленников объяснил свой неудачный результат в финале соревнований по стрельбе из пневматической винтовки с 10 м на Олимпийских играх в Токио.
14:20
Грузовые поезда в тестовом режиме пересекли восстановленный мост в Забайкалье
В РЖД заявили, что первые грузовые поезда в тестовом режиме пересекли восстановленный мост в Забайкалье.
14:09
Рапиристка Коробейникова завоевала бронзу на ОИ в Токио
Россиянка Лариса Коробейникова одержала победу над итальянкой Элис Волпи в матче за бронзу олимпийского турнира по фехтованию на рапирах.
14:06
Шойгу открыл барельеф, посвящённый победе в Чесменском сражении
Министр обороны России Сергей Шойгу открыл в Адмиралтействе барельеф, посвящённый победе русского флота над турецким в Чесменском заливе.
13:58
Гимнастка Чусовитина завершила карьеру на Играх в Токио
Рекордсменка по числу выступлений на Олимпиадах среди гимнастов Оксана Чусовитина из Узбекистана объявила о завершении карьеры после своего выступления в квалификации в многоборье на Играх в Токио.
13:53
Главный военно-морской парад завершился в Петербурге и Кронштадте
Главный военно-морской парад завершился в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Программу мероприятия закрыл пролёт морской авиации.
13:43
Австралия разгромила Нигерию в матче мужского олимпийского турнира по баскетболу
Сборная Австралии одержала разгромную победу над национальной командой Нигерии в первом матче группового этапа мужского олимпийского турнира по баскетболу.
13:42
Площадь лесных пожаров в Карелии возросла до 11 тысяч га
Власти Карелии заявили, что площадь лесных пожаров в регионе возросла до 11 тыс. га.
13:36
Бразилия не сумела обыграть Кот-д'Ивуар на мужском футбольном турнире ОИ
Сборные Бразилии и Кот-д'Ивуара сыграли вничью в матче группового этапа мужского футбольного турнира летних Олимпийских игр в Токио.
13:31
Кабмин направит 307 млн рублей на обеспечение надёжного водоснабжения Севастополя
Правительство дополнительно направит 307,3 млн рублей на обеспечение стабильного водоснабжения Севастополя. Об этом сообщается на сайте кабмина.
13:21
Абэ стала олимпийской чемпионкой по дзюдо в весе до 52 кг
Представительница Японии Ута Абэ одержала победу над француженкой Амандин Бюшар в финале весовой категории до 52 кг на летних Олимпийских играх в Токио.
13:18
По факту ДТП в Нижегородской области возбудили дело
В ГУ МВД по Нижегородской области заявили, что по факту ДТП с двумя легковыми автомобилями и машиной скорой помощи, которое произошло в регионе, возбуждено уголовное дело.
13:04
В МИД России рассказали о ситуации в Чёрном море
В российском МИД в связи с годовщиной подписания конвенции Монтрё о режиме черноморских проливов заявили, что «на фоне искусственного нагнетания обстановки в Чёрном море некоторыми внерегиональными игроками считаем задачу по обеспечению неукоснительного выполнения положений конвенции Монтрё весьма актуальной».
13:04
Россия проиграла третий матч подряд на мужском олимпийском турнире по баскетболу 3×3
Сборная России потерпела поражение от национальной команды Польши в четвёртом матче группового этапа мужского олимпийского турнира по баскетболу 3×3.
12:56
Матыцин поздравил российских лучниц с серебряными медалями Олимпиады в Токио
Министр спорта России Олег Матыцин поздравил женскую сборную России с завоеванием серебряных наград в командном турнире по стрельбе из лука на летних Олимпийских играх в Токио.
12:53
В Российско-германской внешнеторговой палате высказались об идее признания вакцин между ЕС и Россией
Председатель правления Российско-германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп в беседе с RT DE прокомментировал идею взаимного признания вакцин от коронавируса между Европейским союзом и Россией.
12:51
Рублёв проиграл Нисикори на теннисном турнире Олимпиады в Токио
Россиянин Андрей Рублёв потерпел поражение от японца Кея Нисикори в матче первого круга олимпийского теннисного турнира в мужском одиночном разряде.
12:46
Рапиристка Коробейникова не сумела выйти в финал турнира по фехтованию на ОИ в Токио
Россиянка Лариса Коробейникова потерпела поражение от американки Ли Кифер в полуфинале олимпийского турнира по фехтованию на рапирах.
12:42
Путин принял участие в спуске на воду траулера «Механик Сизов»
Российский лидер Владимир Путин принял участие в церемонии спуска на воду большого морозильного рыболовного траулера «Механик Сизов» на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге.
12:32
В бундестаге назвали соглашение по «Северному потоку — 2» с США «победой разума»
Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст в беседе с RT DE заявил, что соглашение Германии и США по «Северному потоку — 2» является «победой разума».
12:31
Ешеев недоволен выступлением российских лучниц в финале командного турнира ОИ в Токио
Президент Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев прокомментировал поражение женской сборной в финале командного турнира по стрельбе из лука на летних Олимпийских играх в Токио.
12:22
Дериглазова вышла в финал олимпийского турнира по фехтованию на рапире
Чемпионка Игр-2016 россиянка Инна Дериглазова одержала победу над итальянкой Элис Волпи в полуфинале олимпийского турнира по фехтованию на рапирах.
12:16
Штангист Ли Фабинь завоевал золото ОИ в Токио в весе до 61 кг
Представитель Китая Ли Фабинь одержал победу на турнире по тяжёлой атлетике в весовой категории до 61 кг на Олимпиаде в Токио.
12:15
Далалоян о давлении пустых трибун на ОИ: главное — сделать работу
Российский гимнаст Артур Далалоян поделился впечатлениями от выступления на летних Олимпийских играх в Токио при пустых трибунах.
12:12
Немецкий экономист заявил о праве ФРГ принимать свои решения по «Северному потоку — 2»
Немецкий экономист Фолькер Хелльмайер заявил в беседе с RT DE о суверенном праве Германии самостоятельно принимать решения по вопросам своего энергообеспечения, в частности по «Северному потоку — 2».
12:10
Далалоян объяснил, почему рискнул выступить в многоборье на Играх в Токио
Российский гимнаст Артур Далалоян прокомментировал своё решение выступить в многоборье на летних Олимпийских играх в Токио.
12:08
Один человек погиб в результате падения дельтаплана в Башкирии
В МЧС Башкирии заявили, что в Учалинском районе дельтаплан без мотора потерпел крушение. Пилот дельтаплана погиб.
11:58
Солуянова проиграла Фукс на боксёрском турнире ОИ в Токио
Россиянка Светлана Солуянова потерпела поражение от американки Вирджинии Фукс в поединке 1/16 финала боксёрского турнира Олимпийских игр в Токио в наилегчайшем весе.
11:53
Путин: у ВМФ есть всё необходимое для гарантированной защиты страны
Российский лидер Владимир Путин заявил, что в настоящее время «у Военно-морского флота России есть всё необходимое для гарантированной защиты родной страны, наших национальных интересов».
11:46
За сутки в Москве выявили 3406 случаев коронавируса
В Москве за сутки выявили 3406 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
11:36
Медведев и Карацев завершили выступления в парном разряде на ОИ в Токио
Россияне Даниил Медведев и Аслан Карацев потерпели поражение от словаков Филипа Полашека и Лукаса Клейна в матче первого тура олимпийского теннисного турнира в мужском парном разряде.
11:34
За сутки в России выявили 24 072 случая коронавируса
За сутки в России выявили 24 072 случая инфицирования коронавирусом. Накануне стало известно о 23 947 заболевших.
11:28
В СК по Москве назвали число возбуждённых дел за шесть месяцев 2021 года
В пресс-службе Главного следственного управления (ГСУ) СК России по Москве сообщили, что «за шесть месяцев 2021 года в ГСУ СК России по городу Москве возбуждено 2503 дел».
11:20
Кизенхофер стала олимпийской чемпионкой по шоссейному велоспорту
Австрийка Анна Кизенхофер одержала победу в шоссейной велогонке на летних Олимпийских играх в Токио.
11:15
В Петербурге начался Военно-морской парад
Главный военно-морской парад начался в акваториях Невы в Санкт-Петербурге.
11:12
В ЛНР обвинили ВСУ в обстреле посёлка в Донбассе
В пресс-службе Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики заявили, что украинские военные открыли огонь из гранатомётов по подконтрольному ЛНР посёлку Калиново в Донбассе.
11:08
Российские лучницы завоевали серебро в командном турнире ОИ в Токио
Женская сборная России потерпела поражение от национальной команды Южной Кореи в финале командного турнира по стрельбе из лука на летних Олимпийских играх в Токио.
11:07
Шпажист Бида не сумел выйти в полуфинал олимпийского турнира по фехтованию
Россиянин Сергей Бида потерпел поражение от француза Ромена Каннона в 1/4 финала олимпийского турнира по фехтованию на шпагах.
11:03
В СК рассказали о раскрываемости убийств в Москве
В пресс-службе Главного следственного управления (ГСУ) СК России по Москве рассказали о раскрываемости убийств в городе.
10:59
Тхэквондистка Минина вышла в финал ОИ в категории до 57 кг
Российская спортсменка Татьяна Минина одержала победу над представительницей сборной беженцев Кимией Ализаде Зенурин и пробилась в финал Олимпийских игр в Токио в соревновании по тхэквондо в категории до 57 кг.
10:47
Политолог прокомментировал слова Макогона о проблемах Украины после запуска «Северного потока — 2»
Политолог Юрий Светов прокомментировал в беседе с RT заявление гендиректора ООО «Оператор ГТС Украины» Сергея Макогона о том, что достройка «Северного потока — 2» сделает обеспечение энергетической безопасности Украины главной проблемой государства.