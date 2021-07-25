Inside the games: Россия завоевала своё первое золото Олимпиады в Токио

Виталина Бацарашкина выиграла первую для России золотую медаль Олимпиады в Токио, сообщает Inside the games. Россиянка одержала победу в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров. Отмечается, что первое место Бацарашкиной принесла самая последняя, решающая попытка.

Виталина Бацарашкина стала первой золотой медалисткой сборной России на летней Олимпиаде — 2020 в Токио, сообщает Inside the games. Бацарашкина одержала победу в стрельбе из пневматического пистолета с расстояния 10 м.

В драматичной развязке состязания российская спортсменка вышла на итоговое первое место по результатам решающей попытки. До этого на протяжении всего финального раунда Бацарашкина оставалась второй, но её последний выстрел принёс ей золото и олимпийский рекорд с результатом 240,3 балла.

Для болгарской спортсменки Антоанеты Костадионовой результат стал большим разочарованием, отмечает издание: она лидировала на протяжении всего финального раунда, но в итоге осталась второй с результатом 239,4 балла. Бронза досталась спортсменке из Китая Рансинь Цзян.

Inside the games напоминает, что Бацарашкина уже завоёвывала олимпийские награды. В 2016 году она взяла серебро в той же дисциплине на Олимпиаде в Рио.