ABC News: скандирование противников Олимпиады можно было слышать на стадионе во время церемонии открытия Игр в Токио

Церемония открытия Олимпиады в Токио была отмечена массовыми демонстрациями противников проведения Игр, сообщает ABC News. Протестующие обеспокоены тем, что соревнования проводятся в разгар пандемии коронавируса. Отмечается, что скандирование демонстрантов можно было слышать даже на олимпийском стадионе во время церемонии открытия.

По поводу вируса, разумеется, беспокоятся и на летних Олимпийских играх. В ходе сегодняшней церемонии открытия мы наблюдали радостную картинку внутри и протесты людей снаружи, обеспокоенных проведением Олимпиады во время пандемии. Также есть новые данные из олимпийского «пузыря».

Сегодняшний вечер ознаменовался празднованием и протестами в ходе старта Олимпийских игр в Токио. В то время как звезда тенниса Наоми Осака зажигала олимпийский огонь, знаменуя начало Игр, снаружи стадиона демонстранты, обеспокоенные проведением Игр посреди пандемии, столкнулись с полицией.

Прислушайтесь к этим звукам: это полиция обращается к протестующим. Их здесь собралось достаточно большое количество: мы не можем к ним спуститься, поскольку находимся в олимпийском «пузыре». Но, судя по всему, скандирование демонстрантов слышно на стадионе.

На 68-тысячном стадионе, стоившем 1,5 миллиарда долларов, присутствовало менее тысячи посетителей — большинство из них были высокопоставленными лицами иностранных государств, которые приветствовали атлетов почти из 200 стран мира. Среди гостей также была первая леди США Джилл Байден.

На параде атлетов прошла лишь треть сборной США. Знаменосцами были бейсболист Эдуардо Альварес и баскетболистка Сью Бёрд. Отсутствовала женская сборная США по футболу и по гимнастике, включая Симону Байлс: у них была собственная церемония в отеле за пределами олимпийской деревни. В соцсетях Байлс высказалась по поводу обеспокоенности насчёт коронавируса.

Пандемия серьёзно затмила восторг по поводу открытия Игр: сообщили о 19 новых случаях, связанных с проведением соревнований. Общее число таких случаев теперь составляет минимум 110. Всю ночь улицы возле олимпийского стадиона были заполнены протестующими, носившими плакаты с надписью «Отмените Олимпиаду».

Демонстранты в ярости на фоне того, что в Токио накануне Игр росло число заражений коронавирусом. Однако сегодня исполнительный директор МОК рассказал нашему каналу, что уверен в ситуации, несмотря на оппозицию.

Возможен ли сценарий, при котором Олимпиада будет отменена?

КРИСТОФ ДЮБИ, исполнительный директор МОК: Нет, такой сценарий невозможен.

Итак, в МОК говорят что Игры продолжатся. Джеймс Лонгман подключается к нам из Токио. Джеймс, приходится беспокоиться не только из-за пандемии: согласно прогнозу погоды, в начале следующей недели в некоторые регионы Японии придёт тропический шторм, сопровождающийся сильными дождями и ветрами.

ДЖЕЙМС ЛОНГМАН, корреспондент ABC News: Да, Дэвид, шторм образуется в Филиппинском море к югу от Японии. К японским берегам он может прийти к понедельнику или вторнику. Неизвестно, повлияет ли он на проведение Игр, но даже если он не затронет Токио, то сможет повлиять на множество спортивных дисциплин, которые будут разыгрываться за пределами столицы.

Дата выхода в эфир 24 июля 2021 года.