France 24: Игры в Токио стали одними из самых проблемных в истории олимпийского движения
Это была минута эйфории для всей страны. В сентябре 2013 года Токио обошёл Мадрид и добился звания столицы Олимпиады-2020. Спустя семь лет приготовлений, когда мечта Токио вот-вот должна была воплотиться в жизнь, мир охватила пандемия коронавируса. После некоторых колебаний тогдашний премьер-министр Синдзо Абэ объявил о годичной отсрочке.
СИНДЗО АБЭ, экс-премьер министр Японии: Мы договорились о том, что Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио состоятся не позднее лета 2021 года.
Но решение дать кризису в области здравоохранения год, чтобы он утих, оказалось излишне оптимистичным. В январе число случаев COVID-19 в Японии достигло высочайших показателей за всю историю. В феврале споры разгорелись ещё яростнее после сексистских ремарок президента оргкомитета Игр Ёсиро Мори, назвавшего женщин слишком болтливыми. После волны общественного возмущения он сложил с себя полномочия. К середине мая страна столкнулась с очередным ростом числа заболевших, и народная поддержка Игр резко снизилась. Опрос показал, что более 80 процентов жителей Японии были против проведения Олимпиады этим летом.
МУЖЧИНА: Я думаю, что проведение Олимпиады — это решение, которое показывает, что экономика и деньги значат больше, чем человеческие жизни. Я хочу сказать правительству, что человеческими жизнями нельзя пренебрегать.
Это чувство пренебрежения усилилось медленными темпами вакцинации. К середине июня всего 18 процентов населения получили хотя бы одну дозу препарата. Политики, частные компании и профсоюзы врачей — все присоединились к призыву отменить Игры. Японское правительство ввело ряд ограничений, однако подготовка к Олимпийским играм — 2020 продолжилась. После задержки и без прибыли от иностранных туристов и продажи билетов они уже — с большим отрывом — оказались самыми дорогими в истории.
Дата выхода в эфир 23 июля 2021 года.
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