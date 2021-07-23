Asahi Shimbun: в день открытия Олимпиады в Токио «нет чувства эйфории и праздничного настроения»

По наблюдениям Asahi Shimbun, на фоне растущего числа заражений и новых скандалов в Токио открытие Олимпиады, вопреки обыкновению, не принесло волнения и радости. Издание считает, что японское правительство и организаторы слишком долго не прислушивались к общественности и упорно гнули своё, поэтому неудивительно, что мало кто поддерживает Игры.

Вот и настал день открытия Олимпийских игр в Токио, пишет в своей редакционной статье Asahi Shimbun. Казалось бы, сейчас люди должны быть преисполнены радости и энтузиазма, предвкушая предстоящие соревнования с участием лучших спортсменов мира, которые так долго и усердно к этому готовились. Однако, по словам издания, на фоне пандемии и многочисленных скандалов, включая недавние увольнения режиссёра церемонии открытия и главного композитора, «чувства эйфории и праздничного настроения в японской столице нет».

«Многие люди наверняка просто хотят, чтобы мероприятие прошло без серьёзных проблем», — добавляет газета.

Как напоминает Asahi Shimbun, в своих редакционных статьях она неоднократно призывала японское правительство и организаторов Олимпиады дать логичное объяснение, почему они так настойчивы в проведении соревнований посреди глобального кризиса здравоохранения. Те в ответ могли предложить лишь «пустые заявления». «Неудивительно, что народ не оказывает поддержку и не лелеет особых надежд в отношении летних Игр, — комментирует издание. — Это необычная и странная Олимпиада, которая начинается в атмосфере разобщённости и недоверия».

По мнению газеты, масштабные международные мероприятия, вроде Олимпийских игр, нередко вызывают разногласия и противоречия. Для успешного проведения важно, чтобы организаторы поддерживали контакт с общественностью на протяжении всего времени. Но в случае токийской Олимпиады этого не было.

После того как попытки заполучить Игры 2016 года провалились, японское правительство под руководством занимавшего на тот момент пост премьер-министра Синдзо Абэ использовало в своей кампании для Олимпиады-2020 в Токио идею о восстановлении страны после землетрясения и цунами 2011 года. В поисках международной поддержки уже тогда лидер страны сделал «ложное заявление», что ситуация на аварийной АЭС «Фукусима» была взята «под контроль».

Заявка Токио на этот раз победила, но вслед за этим уже начались проблемы и скандалы, существенно подпортившие репутацию организаторов, включая отказ от принципа «компактной Олимпиады», непомерно растущие расходы, подозрения в коррупции и частую замену высокопоставленных чиновников, занимавшихся всеми этими вопросами.

Этот «пробивной лихаческий настрой», сопровождавший на всём пути подготовку к Олимпийским играм и характеризующийся отсутствием идеалов и объяснений и нежеланием воспринимать «неудобные факты», остался неизменным даже после начала пандемии коронавируса и даже стал ещё более выраженным, полагает газета.

Прошлой весной, после того как было принято решение отложить Олимпиаду на год, Абэ пообещал, что это спортивное событие состоится в 2021 году «в лучших условиях» и «полном формате». Хотя это «явно было фантазией», преемник Абэ новый премьер-министр Ёсихидэ Суга остался верным заявленному подходу и менять планы под новую реальность не стал. Несмотря на оценки специалистов и опасения общественности и не вынося на широкое обсуждение имеющиеся опции с их преимуществами и недостатками, правительство решило всё равно проводить Олимпийские игры. Беспричинный оптимизм организаторов и стремление во что бы то ни стало провести мероприятие вылилось в «вымученную Олимпиаду без зрителей в период чрезвычайной ситуации из-за COVID-19».

Как считает Asahi Shimbun, последние 16 месяцев дали возможность задуматься о новом будущем для Олимпийских игр, «утративших свой изначальных дух, раздувшихся в масштабах и заразившихся острой коммерциализацией». Однако все попытки хоть что-то изменить натолкнулись на сопротивление заинтересованных сторон, включая Международный олимпийский комитет (МОК), американские телеканалы и прочих спонсоров.

Кроме того, процесс, который привёл к текущей ситуации, продемонстрировал «чрезмерно самоуверенную позицию МОК». Так, вскоре после сложного для Токио решения отказаться от присутствия болельщиков на стадионах глава организации Томас Бах призвал Сугу всё-таки допустить зрителей на трибуны, если эпидемиологические условия улучшатся. Также Бах вызвал критику японской общественности, заявив: «Мы уверены, что когда японцы увидят выступления спортсменов на этих Олимпийских играх и, будем надеяться, даже успешные выступления, их отношение станет менее эмоциональным».

На взгляд газеты, скоро ни один город не захочет проводить у себя Олимпиаду, если МОК не начнёт учитывать мнения и настроения жителей принимающей страны.

Издание подчёркивает, что одной из главных обязанностей организаторов остаётся предотвращение новых заражений. Помимо мер, обеспечивающих, чтобы приехавшие из-за рубежа спортсмены и сотрудники не распространяли коронавирус на территории Японии, также необходимо сделать всё возможное, чтобы они не привезли болезнь и в свои страны. Сейчас число заражений в Токио растёт, и это вызывает опасения в отношении того, справится ли перегруженная система здравоохранения со всеми пациентами. Организаторы должны сделать своим приоритетом защиту жизней и здоровья всех людей вне зависимости от их гражданства и прочих факторов, в том числе не исключая опцию отмены или приостановки соревнований.

И, наконец, как обращает внимание Asahi Shimbun, следя за соревнованиями, японцы, конечно, первым делом болеют за своих соотечественников. Однако в этот раз многие иностранные участники находятся в непростой ситуации и вынуждены жить и тренироваться в условиях жёстких ковидных ограничений.

«Мы должны вдохнуть новую жизнь в Олимпиаду, которая обычно разжигает националистические настроения, и начать болеть за всех участников в равной мере», — уверена газета. Издание продолжает: наблюдая за соревнованиями, лучше сосредоточиться на мировом единстве и силе спорта — каждый должен руководствоваться своими ценностями, чтобы извлечь из мероприятия пользу, раз организаторы не позаботились продемонстрировать её сами.