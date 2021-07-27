NYT: несмотря на отстранения Россия наращивает своё влияние в спорте — на Олипмпиаде она всюду
Во время церемонии открытия Олимпийских игр в Токио российская делегация прошла под знамёнами РОК, что означает Российский олимпийский комитет. Как пишет The New York Times, это такое дисциплинарное ухищрение, применённое в связи с тем, что Россию надо было наказать из-за недавнего допингового скандала. Однако, как признался на днях один российский журналист, на Играх нет такого ощущения, что Россию отстранили.
Как продолжает американское издание, Международный олимпийский комитет передал спортивным федерациям право толкования своих указаний о санкционных мерах, которые заняли всего две странички и включают следующее правило: «При публичной демонстрации названия участника следует использовать аббревиатуру РОК, но не полное название «Российский олимпийский комитет», где есть запретное слово «российский». Однако данное правило было почти сразу же грубо нарушено, причём сделано это было неоднократно.
Например, на церемонии открытия Олимпиады, когда многочисленные члены команды РОК входили на стадион, слово «Россия» было отчётливо зачитано вслух на английском, японском и французском языках.
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