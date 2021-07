WP: успехи российских гимнасток в командной квалификации пошатнули уверенность американок

Уверенность в способности американских гимнасток завоевать золотую олимпийскую медаль в Токио пошатнулась после того, как американки оказались на втором месте в квалификационном раунде из-за неточностей и огрехов, уступив команде России. И хотя результаты командной квалификации не переносятся в финал, поэтому напрямую не повлияют на шансы команды США в борьбе за золото, однако такое неуверенное выступление уже вызвало много вопросов и сомнений, пишет The Washington Post.

Неуверенность американских гимнасток в командной квалификации на Олимпийских играх в Токио «порождает множество вопросов», пишет The Washington Post. «Самая доминирующая в мире женская гимнастическая команда, возглавляемая лучшей спортсменкой в истории этого вида спорта Симоной Байлс, внезапно оказалась уязвимой», — подчёркивается в статье.



В результате золотая медаль по гимнастике для американской команды на этих Олимпийских играх, которая «когда-то считалась почти бесспорной», теперь оказалась под вопросом.



После воскресных выступлений в квалификационном раунде американки из-за допущенных неточностей и огрехов соскользнули на второе место. В то время как гимнастки, представляющие Олимпийский комитет России, выйдут на командный финал на высшей позиции, констатирует автор.



«Это непривычно для американских гимнасток, долгое время являвшихся знаменосцами в международной женской гимнастике», — отмечается в статье. Россия и Китай традиционно их преследовали, однако после Игр 2012 года американцы побеждали своих соперников на Олимпийских играх и чемпионатах мира с преимуществом в среднем почти на семь очков, что для гимнастики означает огромный отрыв.



Соединённые Штаты с 2010 года ни разу не занимали вторых мест в отборочных раундах или в финалах — вплоть до этого воскресенья, говорится в статье. И хотя результаты командной квалификации не переносятся в финал, поэтому неудачи в воскресенье напрямую не повлияют на шансы американской команды завоевать золотую медаль, однако их можно считать «мрачным напоминанием о том, что может быть впереди», предупреждает The Washington Post.



Команда США во главе с Симоной Байлс в день открытия соревнований заработала в сумме 170,562 балла — и это на целое очко с лишним меньше, чем у россиянок, которые лидировали с результатом 171,629 балла. Причём в личной квалификации россиянки «плотно» заняли с 4-го по 6-е место, отмечается в статье. По мнению автора, это свидетельствует о «сильном и ровном составе» команды Олимпийского комитета России и её «глубине».



Тренер американских гимнасток Том Форстер уверен, что с психологической точки зрения с его подопечными «всё будет в порядке», тем более что это ещё не финал. «Но это близко к финалу, и должно стать для нас неким звонком к пробуждению», — подчеркнул Форстер.



Возможно, больше всего беспокойства вызывает тот факт, что к неутешительному результату в квалификации американскую команду привели её многочисленные ошибки — а результат российских соперниц, наоборот, стал следствием их «фантастически уверенного выступления», говорится в статье. «Теперь ясно: в России есть сильная команда, которая продемонстрировала достигнутые успехи с тех пор, как в последний раз встречалась с американцами на крупном соревновании», — пишет The Washington Post.



При этом ошибки допускали даже лидеры американской сборной, поясняет автор. Например, Симона Байлс в течение многих лет обеспечивала сборной США «подушку безопасности», потому что её результаты обычно значительно превышали результаты её партнёрш и давали им «право на ошибку». В Токио у Байлс пока лучший результат в многоборье — 57,731 балла, и она готова на этой неделе собирать золотые медали в личном зачёте.



Однако даже у неё во время квалификации было несколько крупных ошибок: в частности, она выскочила за пределы мата при кувырке в вольных упражнениях, нечётко завершила опорный прыжок и отступила на три шага назад при соскоке с брусьев. Последнее просто ошеломило американского тренера, говорится в статье. По словам Форстера, такого у Байлс он ещё никогда не видел.



Суниса Ли, второй номер сборной США, заняла в личном зачёте третье место. Она исполнила свою «фирменную программу» на брусьях, набрав 15,200 балла, а также обеспечила лучший результат команды США на бревне — 14,200 балла.



Однако остальные американки выступили гораздо слабее, отмечается в статье. В частности, много ошибок допустили Грейс Маккаллум и Джордан Чайлз, которая вообще чуть не сорвала своё выступление на брусьях. Показательно также, что все шесть гимнасток из США отказались давать интервью после квалификационных соревнований, пишет The Washington Post.



Уже во вторник на кону будут разыгрываться олимпийские медали — сначала в командном многоборье, а затем по каждому отдельному виду. И тогда ошибки, допущенные американками в квалификационном раунде, могут им дорого обойтись, предупреждает автор.



Перечисляя состав олимпийской сборной США, тренер Форстер ранее заявил: «Нам повезло, что мы имеем сильную команду, и в финале наши девушки вряд ли уступят россиянкам даже одну десятую балла». Но если судить по воскресным выступлениям, то уже сложно говорить об этом с такой уверенностью, заключает The Washington Post.