Россияне добились «двойного триумфа» в индивидуальном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике в немецком Штутгарте, сообщает SRF. Таким образом «звёздными проигравшими» стали китайские атлеты, которым в этом году не удалось взойти на пьедестал, отмечает швейцарский телеканал.
Российские гимнасты добились «двойного триумфа» в индивидуальном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике в немецком Штутгарте, сообщает SRF.
Выиграл мировое первенство 2019 года по спортивной гимнастике россиянин Никита Нагорный, который годом ранее на чемпионате мира в Дохе занял всего лишь третье место, уточняет швейцарский телеканал.
Тем самым Нагорный «лишил трона» своего соотечественника Артура Далалояна, который в Штуттгарте защищал титул чемпиона мира и в этот раз, соответственно, стал только вторым в индивидуальном многоборье, отмечает SRF.
Бронзовую же медаль в индивидуальном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Германии завоевал спортсмен с Украины Олег Верняев.
Таким образом «звёздными проигравшими» в индивидуальном многоборье на мировом первенстве в Штутгарте стали гимнасты из Китайской Народной Республики, которым в этом году не удалось взойти на пьедестал, подчёркивает телеканал.
Что же касается швейцарских гимнастов, то, по словам журналиста SRF, довольно рано стало понятно, что в борьбе за медали они участия не примут.
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