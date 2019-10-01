WP: без флага, без гимна, но с золотом — «нейтральная» россиянка выиграла чемпионат мира

Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова, которую официально называют нейтральной спортсменкой, завоевала золото на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Катаре. Как пишет The Washington Post, проигравшая Сидоровой американка Сэнди Моррис стала самой яростной её защитницей, несмотря на санкции, наложенные на российскую команду из-за допинга. Моррис заявила, что Сидорова не виновата в том, что происходит в политике.
Три медалистки совершают круг почёта, но флаги только у двух. Как пишет The Washington Post, с такой реальностью столкнулась российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова, которую официально называют нейтральной спортсменкой, завоевавшая в воскресенье золото на чемпионате мира, официально её называют нейтральной спортсменкой.
Но в прыжках с шестом существует настоящее спортивное братство, и проигравшая Сидоровой американка Сэнди Моррис стала самой яростной её защитницей, несмотря на санкции, наложенные на российскую команду из-за допинга.
«Сидорова — моя подруга, и она не виновата в том, что происходит в политике. Будь я на её месте, я поступила бы точно так же. Вышла и вступила в борьбу, несмотря на то что происходит в моей стране. Думаю, это неплохо, потому что атлеты важнее всего. Если она чистая, она чистая, и я честно считаю, что так оно и есть», — сказала Моррис.
Нейтральный статус Сидоровой, который она получила от федерации после прохождения тестов на допинг, позволяет ей выступать на международных состязаниях, в отличие от большинства россиян, но при этом она не вправе демонстрировать национальную символику. Поэтому Сидорова выступала в синей форме. Легкоатлетическая федерация заняла самую жёсткую позицию против российского допинга, хотя самые яростные критики России хотели бы, чтобы запрет на выступления действовал против всех российских атлетов.
«Конечно, мне не очень комфортно от всего этого, но я так счастлива. Я так рада, что даже не думаю об этом, — сказала Сидорова по поводу своего круга почёта без флага. — Золото есть золото».
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