Daily Telegraph объяснила «снисходительное» отношение МОК к России на Олимпиаде в Токио

Несмотря на санкции в адрес России за «масштабное нарушение антидопинговых правил», МОК проявляет снисходительность в отношении российской символики на Олимпийских играх 2020 года в Токио, пишет The Daily Telegraph. Издание объясняет это нежеланием олимпийского комитета терять доход с продажи прав на трансляцию и «огромным лоббистским потенциалом» России в МОК.

Несмотря на то что как таковой России, если говорить о названии сборной, на Олимпийских играх 2020 года официально нет, в Токио приехало больше российских спортсменов, чем на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро в 2016 году, и на токийских площадках российский триколор не редкость. Как отмечает The Daily Telegraph, это связано со снисходительным отношением Международного олимпийского комитета (МОК), которое несложно объяснить.

Как напоминает издание, в 2019 году Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило Россию от крупных международных соревнований на четыре года. Отстранение подразумевает, что российские спортсмены, которые не замешаны в употреблении допинга, выступают на международных турнирах только в нейтральном статусе.

Это решение The Daily Telegraph называет восстановлением «справедливости в спорте» после публикации доклада канадского профессора права Ричарда Макларена, посвящённого злоупотреблениям допингом в российском олимпийском спорте. Выводы доклада свидетельствуют не только о «систематическом манипулировании» антидопинговыми правилами, а также о государственном участии в этом процессе и неудачных попытках сокрытия всех нарушений.

В результате российских спортсменов лишили 43 олимпийских медалей, а сборной запретили использовать название «Россия». Представители страны выступают в Токио как команда Российского олимпийского комитета. Также запрещается использовать флаг и гимн при завоевании золотых медалей.

Тем не менее в прошлом году спортивный арбитраж всё же сократил срок отстранения российских атлетов до двух лет. Таким образом, ограничения продлятся до декабря 2022 года.

Впрочем, отмечает издание, если россияне, завоевавшие золотые медали на Олимпиаде действительно вместо гимна слышат фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Ильича Чайковского, то вот с отсутствием российского флага в Токио всё обстоит не так просто.

В частности, по токийским площадкам то и дело разгуливают спортсмены и официальные лица с чётко различимым российским триколором. Ещё дальше хотела зайти команда по синхронному плаванию. Россиянкам пришлось отказаться от идеи изобразить на купальниках медведей, так как в МОК сочли, что они ассоциируются с Россией и таким образом будут нарушены санкции в отношении страны.

Мартин Дабби, который был главным следователем WADA по делу о российском допинге, сейчас возглавляющий британскую компанию Harod Associates, занимающуюся частными расследованиями, заявил, что весьма удивлён «сговорчивостью» МОК.

«Насколько слабым и уступчивым может быть МОК? То есть давайте посмотрим правде в глаза, это ведь не маленькая вспышка, не так ли? Как будто вся форма — это Россия. Где же этот нейтральный цвет?» — возмутился Дабби.

По его словам, «неправильно», что России позволено уклониться от санкций, так как масштабное нарушение антидопинговых правил «не только сказывается на добросовестных спортсменах, но и позорит весь институт Олимпийских игр».

«Мне это кажется оскорблением спортсменов, которые упорно трудились и пытались соревноваться с теми, кто употреблял допинг. А когда спортсмены используют его при попустительстве государства, это ещё хуже. Россия такая не одна, но они были пойманы на масштабном нарушении правил. И каково же наказание?» — добавил следователь комиссии WADA.

При этом проблему использования допинга в России так и не решили. Две недели назад Международная федерация плавания (FINA) объявила об отстранении российских пловцов Вероники Андрусенко и Александра Кудашева за нарушение антидопинговых правил. Позже по той же причине Федерация гребного спорта России отстранила гребцов Никиту Моргачева и Павла Сорина от участия в Олимпиаде.

Однако, как пишет The Daily Telegraph, «нетрудно понять, почему МОК склоняется к снисходительному отношению к России». Дело в том, что в случае запрета выступления россиян на Олимпиаде комитет понесёт значительные убытки. Россия и США традиционно занимают места на вершине медального зачёта, и именно за конкуренцией этих стран наблюдать интереснее всего. Более того, по словам Дабби, «Россия обладает огромным лоббистским потенциалом в МОК».