«Запретить!» — Der Spiegel пришёлся не по вкусу показ олимпийской моды в Москве

Показ новой униформы российских атлетов в преддверии Олимпийских игр в Токио вызвал у Der Spiegel «протестную реакцию». Автор статьи напомнил, что, согласно решению Спортивного арбитражного суда, триколор и надписи «Россия» запрещены. Также его возмутило, что на показе новой олимпийской моды в Москве исполнялся гимн страны. В Японии Кремлю от всего этого придётся отказаться, подчёркивает немецкий журналист.
Россия представила униформу своих атлетов к Олимпийским играм в Токио, которые пройдут летом 2021 года, сообщает Der Spiegel. На ней отчётливо видны цвета государственного флага, а также надпись «Russia». У автора статьи это вызвало «протестную реакцию», ведь, согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS), всё это запрещено.
И вообще на показе олимпийской моды в Москве последствия решения CAS были практически незаметны, продолжает издание. На мероприятии размахивали триколором, а под его конец — пели национальный гимн. На Олимпийских играх от всего этого Кремлю придётся отказаться, напоминает автор. Ведь из-за допингового скандала российским спортсменам запрещено выступать под собственным флагом и исполнять гимн. Недавно отклонили даже популярную в годы Второй мировой войны песню «Катюша». Запрет распространяется на «любую песню, связанную с Россией», пояснили в CAS.
Атлеты будут выступать в Токио под аббревиатурой «РОК» Российского Олимпийского комитета. На униформе размещён логотип именно этой организации, а не государственный герб. К слову, штраф Спортивного арбитражного суда (CAS) действует до 16 декабря 2022 года, напоминает немецкий журналист.
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