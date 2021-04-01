Bloomberg: после Олимпиады в Токио COVID-19 может разлететься по всему миру

Олимпиада в Токио в этом году пройдёт в разгар пандемии, и организаторы выработали комплекс мер по предотвращению распространения COVID-19. Однако, как пишет Bloomberg, их может оказаться недостаточно, поскольку ряд аспектов остаётся пока без ответа. Так что спортсмены и члены их команд могут заболеть сами, а затем разнести вирус по своим странам.

Олимпиада в Токио пережила и решение её отложить, и другие скандалы. Но теперь, пишет Bloomberg, организаторам предстоит настоящее испытание: всё-таки провести самое большое спортивное событие в мире безопасно посреди пандемии.

Даже без иностранных зрителей в Токио соберутся более 60 тыс. атлетов, тренеров, членов команд, журналистов и других важных для организации Игр людей из двух сотен стран мира. Учитывая это, получается, что Олимпиада может стать толчком к взрывному росту заболеваемости и распространению коронавируса по всему миру, когда люди вернутся домой, приводит автор статьи мнение эксперта из Техасского университета. По его словам, приняты правильные меры, но полностью исключить вероятность распространения инфекций невозможно.

Организаторы выработали шесть сводов правил, которые регулируют проведение соревнований, передвижение и общение участников. Как пишет автор статьи, это будет самый большой «коронавирусный пузырь» в мире. Токио решил опираться на два столпа: карантин и вакцинацию.

В Японии довольно низкий уровень распространения COVID-19, но прививочная кампания там только началась. В вопросе организации Олимпиады до сих пор много неизвестного: например, как много людей приедет в Японию, пустят ли японских зрителей на трибуны. В зависимости от ситуации есть вероятность, что будут приняты и более жёсткие меры безопасности.

Впрочем, автор статьи вспоминает, что спортивные мероприятия проходили и в пандемию. Так, NBA организовывала матчи по баскетболу, и никто на них не заразился. Впрочем, там принимали участие меньше тысячи человек. Организация UFC провела в Абу-Даби состязания по боям без правил, и тогда в «пузыре» безопасности побывали 4 тыс. местных организаторов и 2 тыс. участников из 44 стран. Им пришлось пройти через карантин и дважды получить отрицательный тест ПЦР, а затем раз в трое суток сдавать анализы.

Есть и отрицательный пример, отмечает автор статьи. Так, на Открытом чемпионате Австралии по теннису приняли все меры предосторожности. Но всё равно там пошёл рост заболеваемости, из-за чего на соревнования перестали пускать болельщиков. А спортсмены объясняли свои травмы тем, что им не хватало времени для тренировок.

Впрочем, разные виды спорта сопряжены с разным риском, отмечает автор статьи. Например, оказалось, что среди футболистов вирус не распространяется во время игры, а вот в соревнованиях по борьбе, наоборот, распространение идёт очень быстро. На Олимпиаде же будут соревнования в 33 видах спорта на 42 площадках по всей Японии.

Дополнительную сложность создаёт сам характер Олимпийских игр. Площадки и спортивные деревни строятся так, чтобы люди встречались и общались. В этот раз долгие застолья будут под запретом, но неясно, как эти предписания будут контролироваться.

И дело не только в спортсменах, на Играх обычно задействованы тысячи волонтёров, а также местные сотрудники. Они все будут периодически покидать «пузырь» и снова приезжать туда, чтобы готовить еду, заниматься уборкой и другими делами. Организаторы говорят, что таких людей может быть более 150 тыс., и пока неясно, как они будут работать.

Даже в нормальные времена на Олимпиадах часто случались вспышки заболеваний. В 2018 году около 200 спортсменов заболели норовирусом, в Рио-де-Жанейро была угроза вируса Зика, в Лондоне в 2012 году более 300 спортсменов подхватили разные респираторные заболевания.

Чтобы сократить угрозу, у всех, кто прилетит в Японию, потребуют отрицательный тест на COVID-19, а также им придётся сдавать анализы каждые четыре дня. Некоторые страны уже стали прививать своих спортсменов и тех, кто отправится на Игры. Состязания будут проводить в больших проветриваемых помещениях с малым количеством болельщиков. «Было бы идеально, конечно, если бы все участники и обслуживающий персонал были привиты», — приводит Bloomberg мнение директора Научно-исследовательского института Скриппса.