CBS News: Олимпиада в Японии состоится, но иностранных зрителей туда не пустят

Олимпийские игры в Токио, однажды уже отложенные на год из-за коронавируса, всё-таки пройдут этим летом — однако иностранных зрителей на них не пустят, сообщает телеканал CBS News. Такое решение было принято под давлением общественности: японцы опасаются, что множество гостей из-за рубежа могут занести к ним в страну коронавирус и его особенно заразные варианты.

Япония решила не пускать иностранных зрителей на Олимпийские игры в Токио этим летом, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на информационное агентство Kyodo и представителей правительства.

Это решение, официально не подтверждённое японскими чиновниками, принято спустя несколько недель усиливающегося давления со стороны общественности, обеспокоенной наплывом гостей, которые могут занести в страну коронавирус, включая его новые особо заразные разновидности.

Скольким японским болельщикам будет разрешено лично присутствовать на летних Играх, пока не сообщается, но агентство Kyodo, нередко получающее новости непосредственно от правительственных источников до официального объявления, заявило, что зрителей из-за рубежа в этом году не будет.

Как отмечает CBS News, Япония добилась относительного успеха в борьбе с коронавирусом с момента начала пандемии год назад. В стране зарегистрировано менее 450 тыс. подтверждённых случаев заболевания и чуть более 8 тыс. смертей при населении численностью более 126 млн человек.

Учитывая плотность населения только в одном мегаполисе Токио, где проживает более 37 млн человек, риск распространения инфекционных заболеваний всегда был реальным, но японцы уже давно привыкли носить медицинские маски. В сочетании с ранним введением социальной дистанции и другими мерами это помогло в значительной степени удержать болезнь под контролем, несмотря на вспышку коронавируса прошлой осенью.

Поскольку эпидемия охватила большую часть Западного мира, в январе японцы выступили с решительным протестом не только против проведения международного спортивного мероприятия с тысячами гостей со всего мира, но и вообще против проведения Игр в Токио. Около 80% опрошенных двумя национальными СМИ заявили, что Олимпиаду следует перенести или и вовсе отменить.

Как напоминает телеканал CBS News, Игры уже были перенесены с лета 2020-го года на этот год из-за пандемии. Руководители Олимпийских игр в Токио в Японии и Международном олимпийском комитете были непоколебимы в своей решимости провести это важное спортивное событие, хотя и постоянно предупреждали о вероятной необходимости ввести некоторые ограничения.

Новость о запрете на посещение Игр для иностранных зрителей пришла примерно через месяц после того, как официальные представители Олимпиады в Токио выпустили 33-страничный «сборник правил» поведения на Играх, чтобы показать, что они достаточно хорошо подготовились к проведению безопасного мероприятия такого масштаба в условиях глобального кризиса в области здравоохранения.

В документе были предложены рекомендации по поведению для определённых групп людей, которые собираются посетить Олимпийские игры, в том числе для спортсменов и их окружения, однако в нём не упоминались иностранные болельщики.

Зрителям, которые всё-таки попадут на трибуны, по правилам не разрешается подбадривать спортсменов или петь вслух — можно только хлопать в ладоши. Такая мера предусмотрена в связи с опасением распространения вируса воздушно-капельным путём.

Как подчёркивает CBS News, требование к участникам Олимпийских игр или болельщикам пройти вакцинацию от коронавируса до приезда в Токио пока не обсуждалось. Национальная программа вакцинации в Японии продвигалась медленно, первые прививки были сделаны только в середине февраля.

Жаркие споры о том, безопасно ли вообще проводить Олимпиаду, были лишь одним из основных препятствий для организаторов Игр в Токио. В прошлом месяце новым президентом оргкомитета Олимпийских игр в Токио была выбрана женщина, которая заменила 83-летнего бывшего премьер-министра Японии, вынужденного уйти в отставку на фоне скандала из-за его сексистских высказываний, сообщает CBS News.