CNN: старейшая жительница планеты подхватит олимпийский огонь в Японии

Самая пожилая жительница планеты японка Канэ Танака примет участие в эстафете олимпийского огня летних Олимпийских игр в Токио, передаёт CNN. Как отмечает телеканал, большую часть дистанции 118-летняя женщина проедет на инвалидной коляске, которую будут везти её родственники, но последние метры преодолеет пешком.

В эстафете олимпийского огня летних Олимпийских игр в Токио, которые запланированы на лето 2021 года, примет участие старейший человек планеты, возраст которого официально подтверждён, 118-летняя жительница Японии Канэ Танака, сообщает CNN.

Как отмечается на сайте телеканала, Танака, которая дважды перенесла рак и пережила две пандемии, в мае этого года пронесёт факел через посёлок Симе в её родной префектуре Фукуока.

Ожидается, что большую часть 100-метровой дистанции родные будут везти её в инвалидном кресле. Тем не менее Танака намерена самостоятельно пройти последние несколько шагов, прежде чем передать факел следующему участнику эстафеты. Для этого в январе на её 118-й день рождения семья подарила ей новую пару кроссовок.

«Замечательно, что она достигла этого возраста и всё ещё может вести активный образ жизни — мы хотим, чтобы другие люди видели это и вдохновлялись, а не считали возраст препятствием», — заявил в интервью CNN внук долгожительницы Эйдзи Танака, которому уже за 60 лет.

Для Танаки эта Олимпиада станет 49-й в жизни. Японка родилась в 1903 году. В 19 лет вышла замуж за владельца рисового магазина, родила четверых детей. До 103 лет Танака работала в семейном магазине, а сейчас живёт в доме престарелых. У неё пять внуков и восемь правнуков.

По словам внука Эйдзи, его бабушка редко вспоминает о прошлом, предпочитая «жить в настоящем», хотя пережила две мировые войны и пандемию испанского гриппа 1918 года. Секретами физического здоровья и острого ума семья женщины называет её любопытство, любовь к стратегическим настольным играм и математике.

При этом Танака далеко не единственная долгожительница в Японии. Так, по данным Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения, в прошлом году в стране было зарегистрировано более 80 тыс. человек возрастом старше 100 лет. В 2020 году каждый 1565-й человек в Японии был старше 100 лет — более 88% из них женщины. По данным правительства, ожидаемая продолжительность жизни женщин в Стране восходящего солнца составляет более 87, а мужчин — более 81 года.

В 2019 году Танака попала в Книгу рекордов Гиннесса как самый пожилой человек, живущий сейчас. А теперь она намерена побить рекорд старейшего человека из когда-либо живших на Земле людей, чьи даты рождения и смерти документально подтверждены, который принадлежит француженке, умершей в возрасте 122 лет.

Как напоминает CNN, долгожители и прежде принимали участие в эстафете олимпийского огня. Так, в возрасте 106 лет в эстафете перед летними Олимпийскими играми в Рио-де-Жанейро участвовала бразильянка Аида Жеманк. А в декабре 2013 года в возрасте 101 года с огнём зимних Олимпийских игр 2014 года пробежал судья международной категории по настольному теннису Александр Каптаренко.