Le Monde: несмотря на третью волну пандемии, Япония делает ставку на туризм и Олимпиаду

Непоследовательная политика правительства Японии во время третьей волны COVID-19 вызывает беспокойство у населения: несмотря на переполненные больницы, власти не спешат отменять новую кампанию по продвижению внутреннего туризма, пишет Le Monde. Такое противоречие объясняется желанием во что бы то ни стало провести перенесённую Олимпиаду, отмена которой больно ударит по финансам и престижу страны.

Япония кажется страной, где всё работает идеально, а жители являют собой пример гражданской ответственности и готовы соблюдать указания властей, пишет Le Monde. Однако на фоне очередной волны коронавируса правительство Ёсихидэ Суга проводит бессистемную, противоречивую и не лишённую скрытых мотивов политику, которая беспокоит и раздражает общественность.

Как рассказывает издание, первая волна лишь незначительно затронула Японию: несмотря на недостаточный контроль со стороны правительства, она получила меньший размах, чем в Европе или США, благодаря индивидуальной дисциплине японцев, для которых ношение масок, гигиена и социальная дистанция являются образом жизни. Однако с начала ноября на островах началась новая, третья (после весны и лета) волна, которая оказалась сильнее предыдущих: на 9 декабря в Японии насчитывали 164 тыс. случаев заражения и 2382 смерти с начала пандемии, однако число тяжёлых случаев растёт. Больницы работают на пределе своих возможностей, а городам Асахикава (остров Хоккайдо) и Осака даже пришлось обратиться за помощью к военным врачам. На прошлой неделе министр здравоохранения Норихиса Тамура призвал страну готовиться к «худшему сценарию» и нехватке коек для больных.

Резкий рост количества заражённых объясняется множеством причин, однако медперсонал особенно выделяет одну: рекламную кампанию внутреннего туризма Go to Travel (Иди путешествуй), которую финансирует государство. Её начали в июле при бывшем премьер-министре Синдзо Абэ, а затем продолжили при его преемнике. Более того, Ёсихидэ Суга решил не останавливать её в январе, как планировалось, а продлить до июня 2021 года. По данным опроса 24,4 тыс. человек, проведённого четырьмя медицинскими исследовательскими институтами Японии и США, наибольшая доля заражённых наблюдается среди участников этой кампании.

Французская газета приводит цитаты из критических статей, которые обрушили японские газеты на туристическую кампанию правительства. «Эти полумеры для поддержки экономики слишком неуверенные, чтобы ответить на хор предостережений», — пишет Asahi Shimbun. Газета Mainichi Shimbun иронизирует над названием кампании: Go to… COVID-19 (Иди… к COVID-19). «Нам говорят: путешествуйте, а потом нам говорят: сидите дома. Какая путаница!» — возмущается на страницах Asahi житель Осаки. Другой недоумевает: «Ехать в этот регион запрещено, однако в другой — разрешено. Понимай как знаешь?» «Правительство отреагировало с запозданием по всем фронтам, и теперь нам самим надо выкручиваться из путаницы, которую оно создало», — возмущается мать семейства.

В конце ноября Министерство туризма признало, что кампания Go to Travel может быть связана с риском. «Каждый сам решает, хочет он или нет воспользоваться этой программой», — подчеркнул на недавней пресс-конференции Ясутоси Нисимура, министр по восстановлению экономики и одновременно ответственный за борьбу с пандемией. Таким образом, пишет Le Monde, тем, кто поедет отдыхать по программе, остаётся винить только самих себя, если они заболеют коронавирусом.

В интернете японцы задаются вопросом: если власти объявляют, что три последующие недели будут решающими для сдерживания вируса, почему, невзирая ни на что, поддерживают туристическую кампанию? Издание считает, что ответом служат связи между туристическим сектором и Либерально-демократической партией у власти в сочетании с желанием правительства любой ценой поддержать экономику страны. Ещё одна причина — боязнь сорвать Олимпийские игры: их должны были провести в июне 2020 года, и именно из-за этого правительство Абэ затягивало с принятием мер против коронавируса, не желая наводить панику у населения и особенно иностранных гостей. Лишь под давлением МОК премьер-министр решился в конце марта перенести состязания на июль 2021 года, и теперь Ёсихидэ Суга всеми силами старается не показать, что они могут не состояться. В сентябре он заверил Генеральную ассамблею ООН, что «Олимпийские игры пройдут в полной санитарной безопасности». Кампания Go to Travel должна была продемонстрировать, что Япония идёт по верному пути и готова принять толпы зрителей и спортсменов, поэтому её отмена может стать негативным сигналом.