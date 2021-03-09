Asahi Shimbun: в Японии никак не определятся, пускать ли на Олимпиаду иностранных зрителей — но настрой всё пессимистичнее

Японским властям никак не удаётся окончательно решить вопрос о том, открывать ли границы страны для иностранных гостей предстоящих Олимпийских игр, пишет Asahi Shimbun. По информации издания, решение должно быть принято к концу марта, однако всё больше японских чиновников сомневаются в том, что открытие границ целесообразно — по словам скептиков, организовать превентивные антикоронавирусные меры для такого числа иностранцев будет невозможно.

В правительстве Японии всё больше сомневаются в том, что на предстоящую летнюю Олимпиаду в Токио следует пускать иностранных гостей, сообщает Asahi Shimbun.

Как напоминает обозреватель японского издания, игры должны стартовать в июле, и их организаторы желают, чтобы решение по поводу того, получат ли гости из-за рубежа допуск в Японию, было принято как можно скорее, поскольку вернуть деньги, уплаченные желающими посетить Олимпиаду за более 1 млн билетов по всему миру, будет очень непросто. Между тем, высокопоставленные чиновники японского правительства, а также функционеры, которым поручена организация игр, уже заявили, что, учитывая актуальную коронавирусную статистику, открыть границы для гостей Олимпиады также будет трудно, отмечает журналист.

По данным Asahi Shimbun, премьер-министр Японии Суга Ёсихидэ 3 марта объявил о продлении действующего в четырёх префектурах «Большого Токио» в связи с пандемией коронавируса чрезвычайного положения ещё на две недели. Из-за этого дискуссия о том, оправданны ли послабления для иностранцев, затянется, констатирует журналист газеты.

«Нынешнее положение дел таково, что в рамках борьбы с пандемией в страну вообще не пускают туристов. Поэтому, если смотреть на ситуацию реалистически, допуск иностранной публики на Олимпиаду оформить будет сложно», — заявил в интервью Asahi Shimbun чиновник правительства.

Другой член кабинета министров отметил, что для проведения предстоящих игр в Токио прибудут несколько десятков тысяч иностранных функционеров, связанных с Олимпийским движением, и организация превентивных мер для этих лиц займёт у организаторов много времени и сил, поэтому до иностранных зрителей у них могут просто не дойти руки, говорится в материале издания. Наконец, ещё несколько правительственных чиновников признались, что пока им не сообщат, какое количество зрителей будет допускаться на каждое из мероприятий, составить конкретный список мер для предотвращения распространения инфекции будет нереально, пишет газета.

Как сообщает Asahi Shimbun, 3 марта высокопоставленные представители Оргкомитета Токийских игр, японских властей, администрации Токио, а также Международного олимпийского и паралимпийского комитетов провели совещание по видеосвязи, обсудив предстоящее спортивное событие, которое из-за пандемии отложили на год. Участники совещания договорились о том, что примут решение о том, пустить ли в страну иностранных зрителей, к концу марта, а к концу апреля определятся, устанавливать ли ограничения на количество зрителей на соревнованиях.

«Правительство сейчас затрудняется делать прогнозы о том, пустят ли в страну иностранных гостей, поэтому нужно принимать решения с большой осторожностью», — заявила в ходе совещания министр по делам Олимпийских и Паралимпийских игр Марукава Тамаё. По её словам, вопрос с возможными ограничениями на посещаемость будет решён после того, как правительство проанализирует статистику по заражаемости в Японии и за рубежом, а также «усвоит уроки» от уже проведённых на фоне пандемии спортивных мероприятий, пишет Asahi Shimbun.