Daily Mirror: британским спортсменам приходится подрабатывать в общепите ради мечты об Олимпиаде

Чемпионка по конькобежному спорту Элиза Кристи обслуживает посетителей в ресторане быстрого питания Pizza Hut, чтобы собрать достаточно денег для участия в предстоящих зимних Олимпийских играх 2022 года в Китае, пишет Daily Mirror. Причём эта проблема напрямую коснулась всех британских спортсменов, занимающихся зимними видами спорта, после решения правительства урезать финансирование сборной, подчёркивается в статье.

Британская чемпионка мира по конькобежному спорту Элиза Кристи вынуждена трудиться на нескольких работах, включая заведения общепита, чтобы собрать деньги для участия в Олимпийских играх зимой 2022 года. Как призналась журналистам Кристи, которая в 2017 году смогла завоевать мировое золото, сейчас параллельно с тренировками ей приходится подрабатывать в разных местах, включая пиццерию Pizza Hut в Ноттингеме, сообщает Daily Mirror.



Это связано с тем, что британская сборная по конькобежному спорту по решению правительства лишилась финансирования для подготовки к предстоящим зимним Играм в Пекине, как и остальные их коллеги по зимним видам спорта, поясняется в статье. Лондон решил сократить спортивное финансирование на £8 млн. Поэтому многие спортсмены сейчас вынуждены подрабатывать в других сферах и переживают тяжёлые времена, учитывая многочисленные ограничения на спортивную деятельность, которые были наложены из-за пандемии.



По словам 30-летней Кристи, сейчас она соглашается на различную подработку, чтобы можно было попасть на Олимпиаду и завоевать в Пекине новую медаль, несмотря на недавнюю депрессию. Спортсменка уверена, что это стало бы для неё идеальным завершением карьеры. Ранее она заявляла о том, что в её адрес поступали угрозы о расправе накануне Игр 2014 года в Сочи, где она потерпела крах в борьбе за медали, напоминает Daily Mirror.



Тем временем организаторы в Токио объявили, что на Олимпийские игры в Японию не будут впускать иностранных волонтёров, за исключением самых необходимых лиц. Это заявление последовало за решением японских властей не пускать в страну иностранных зрителей на фоне продолжающегося распространения коронавируса, заключает Daily Mirror.