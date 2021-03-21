WSJ: иностранных зрителей не пустят на Олимпиаду в Токио

Иностранным болельщикам не разрешат приезжать на летние Олимпийские игры в Токио, сообщает The Wall Street Journal. Таким образом организаторы Игр надеются снизить шансы активного распространения коронавируса в Японии.
Иностранным зрителям будет запрещено посещать летние Олимпийские игры в Токио, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на организаторов мероприятия. Этот шаг, как отмечается в статье, направлен на то, чтобы снизить шансы распространения коронавируса и укрепить поддержку Игр среди японцев, которые пока не испытывают особого энтузиазма по поводу Олимпиады.
Игры в Токио откроются 23 июля, т.е. на год позже, чем планировалось изначально. В 2020-м было принято решение отложить их на год из-за пандемии коронавируса.
По словам местных организаторов, деньги за билеты, проданные зарубежным зрителям, будут возвращены.
Как напоминает издание, людям, живущим за пределами Японии, было продано около 600 тыс. билетов, при этом жителям страны — около 4 млн.
«Нашим первоочередным приоритетом была и остаётся безопасность всех участников Олимпийских игр и, конечно же, японского народа, который мы так уважаем», — сказал президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.
Япония пострадала от коронавируса гораздо меньше, чем США и многие западные страны. Там зарегистрировано менее 9 тыс. смертей от COVID-19. Распространение новых вариантов вируса укрепило в Японии опасения по поводу того, что приезд зрителей на Олимпиаду может ускорить распространение коронавируса.
Опросы общественного мнения неизменно показывают, что большинство японцев предпочли бы, чтобы Игры в этом году не проводились, а были либо снова отложены, либо отменены.
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