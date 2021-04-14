LCI: ребрендинг Эйфелевой башни к Олимпиаде-2024 приостановлен из-за свинца

Работы по обновлению цвета Эйфелевой башни отложены на неопределённый срок из-за угрозы заражения свинцом от многочисленных слоёв краски — некоторые остались ещё со дня её сооружения, передаёт LCI. Сам Гюстав Эйфель рекомендовал наносить новое покрытие каждые семь лет, а теперь национальный символ решили покрасить в золотой к Олимпийским играм 2024 года, которые пройдут в Париже.

Туристов не наблюдается из-за карантина, но и рабочих здесь тоже нет. Уже несколько недель работы по перекрашиванию Эйфелевой башни остановлены. До начала года вы могли наблюдать, как маляры активно занимались конструкцией, однако выяснилось, что старые слои краски содержат свинец. Работы отложены на неопределённый срок. При этом в начале февраля технический директор поведал, что:

АЛЕН ДЮМА, технический директор обслуживающей башню компании: На месте работ и рядом обнаружен свинец. Мы держим под контролем уровень свинца и обеспечиваем защитой квалифицированных рабочих, которые работают над покраской.

Однако власти требуют ещё больших мер безопасности, особенно после того, как история со свинцом также вмешалась в восстановление Нотр-Дама. Но на самом деле на башне нет ничего нового: уже во время прошлой кампании по покраске в 2013 году, которую мы снимали, работы приостановили по той же причине.

Итак, почему постоянно возникает эта проблема? Потому что краску с башни никогда не счищали полностью — некоторые слои были нанесены ещё в момент её строительства. Сейчас проходит 20-я кампания по обновлению краски. Эти следующие друг за другом слои давят весом в 350 тонн на конструкцию, и чтобы избежать любой опасности, необходимо очистить 25 тыс. м2, что составляет 30% поверхности башни.

ПАТРИК БРАНКО РУИВО, гендиректор обслуживающей башню компании: Если бы мы хотели очистить всё, нам бы потребовалось примерно 15 лет. Поэтому мы продвигаемся по чуть-чуть.

Так будет ли готов наш национальный символ к Олимпийским играм 2024 года? В любом случае, мы уже видели башню во всех цветах. Согласно инструкциям самого Гюстава Эйфеля, необходимо немного обновлять краску каждые семь лет. Первоначально башня выставлялась в удивительном венецианском кармине, однако Гюстав Эйфель изменил цвет на коричневую охру, затем на один из оттенков жёлтого, на жёлто-коричневый в 1907 году, потом красно-коричневый и, наконец, тот особый коричневый с 1968 года — тот, который мы знаем. Новый цвет к 2024 году должен вернуть башню к более золотистому оттенку, чтобы в каком-то смысле подарить Франции её первую золотую медаль.