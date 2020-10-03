Le Figaro: Париж потратит миллиарды, чтобы вернуть в Сену пловцов

Власти Парижа потратят €1,4 млрд на очистку Сены перед Олимпийскими играми 2024 года, которые пройдут во французской столице, пишет Le Figaro. Главным образом администрация опасается, что триатлеты и пловцы могут подхватить лептоспироз, или «крысиную болезнь» — тяжёлую инфекцию, которая попадает в реку с уриной бесчисленных грызунов.

Власти Парижа выделят «астрономическую сумму» €1,4 млрд для очистки Сены к Олимпийским играм 2024 года, которые пройдут в столице Франции, сообщает Le Figaro. Как подчёркивает издание, это трудная задача: необходимо провести множество работ в самом мегаполисе и его окрестностях, потому что на данный момент, согласно европейским нормам, качество воды в реке не позволяет устраивать в ней заплывы.

Кроме того, в администрации города опасаются, что будущие купальщики могут подхватить лептоспироз, который во Франции более известен под названием «крысиная болезнь». Это инфекционное заболевание передаётся через урину грызунов, которых в столице великое множество: во время дождя системы водоснабжения переполняются, и излишки стекают в Сену. Как рассказал французской газете заведующий Национальным информационно-справочным центром (CNR) лептоспироза в Институте Пастера Матьё Пикардо, наводнения, ураганы и другие природные катаклизмы способствуют распространению болезни: бактерии выживают в водной среде, поэтому существует реальный риск заражения человека.

Симптомы этой инфекционной болезни похожи на заболевание гриппом: у больных наблюдается высокая температура и ломота в мышцах. Иногда лептоспироз может перерасти в тяжёлую форму с кровотечениями, поражением печени или почек, неврологическими проявлениями (конвульсии, кома). В 5—20% случаев болезнь приводит к смерти. Ежегодно в мире регистрируют более миллиона случаев тяжёлого течения заболевания, главным образом в Юго-Восточной Азии, Тихоокеанском регионе и Латинской Америке — смертность в этих областях превышает 10%. По мнению Пикардо, эта цифра занижена, а в Париже и его окрестностях, где всё более мягкие зимы могут повышать резистентность инфекции в воде, заболеваемость лептоспирозом растёт. Как указывает эксперт, многие медики ставят неправильный диагноз и лечат пациентов от гриппа из-за схожести симптомов, при этом проводимые в стране тестирования недостаточно точные и поэтому являются неэффективными. Существующая вакцина защищает только от одного из типов вируса и требует регулярного обновления, поэтому специалисты не рекомендуют её использовать. К счастью, антибиотики отлично борются с заболеванием.

«Лептоспироз — это проблема общественного здравоохранения», — считает Институт тропической медицины. В мае 2018 года в Жиронде от этой болезни скончался 44-летний триатлет в отличной спортивной форме, который постоянно тренировался в озере Даге. На летней Олимпиаде 2024 года именно триатлеты и пловцы в открытой воде станут первыми, кто окунётся в воды Сены после очистки — местным жителям разрешат купаться только через год. В связи с этим власти Парижа опасаются ситуации, которая произошла на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро: тогда из-за сточных вод, которые попадали в залив, у некоторых атлетов наблюдалась тошнота, понос и другие проявления гастроинтерита. Тогда на очистку воды выделили $4 млрд, однако работы провели лишь на $170 млн. «То же самое в Париже, но в дополнение ко всему с заражением лептоспирозом? Это будет катастрофа, а нам нужно поддерживать свой статус», — приводит Le Figaro в заключение комментарий заместителя мэра Парижа.