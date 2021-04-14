WION: 70% японцев поддержали отмену или перенос Олимпийских игр

Новый опрос общественного мнения показал, что подавляющее большинство жителей Страны восходящего солнца выступают против проведения Олимпиады в Токио в намеченный срок. 39,2% японцев высказались за полную отмену соревнований. 32,8% согласились с тем, что Игры необходимо снова отложить на фоне новой волны эпидемии COVID-19, передаёт WION.

До Олимпийских игр в Токио остаётся почти 100 дней. И, согласно новому опросу общественного мнения, большинство японцев хотят полной отмены или дальнейшего переноса соревнований.

Опрос был проведён новостной компанией Kyodo News. Он показывает, что более 70 процентов жителей Японии хотят, чтобы Игры отменили или по крайней мере отложили. То есть почти две трети населения страны выступают против проведения Олимпиады в намеченные сроки.

Давайте взглянем на подробные результаты опроса. 39,2 процента говорят, что хотят отмены Игр. 32,8 процента поддерживают очередной перенос. 24,5 процента японцев продолжают считать, что Олимпиада должна состояться в срок. Только 24,5 процента.

Как вы помните, первоначально Олимпиада в Токио была запланирована на 2020 год. Но пандемия привела к переносу Игр.

Теперь Олимпийские игры в Токио должны начаться 23 июля. Но очередной резкий скачок случаев заражения в некоторых регионах страны породил новые опасения.

Япония сообщила о более чем 500 тысячах случаев заражения и более чем 9300 смертях от COVID-19 с начала пандемии. Количество новых заражений продолжает увеличиваться. И обеспокоенность японского населения достигла небывало высокого уровня. Ещё один опрос, проведённый всё тем же новостным агентством, показывает, что 92,6 процента респондентов испытывают тревогу относительно возвращения вируса.

На фоне четвёртой волны инфекции в Токио ввели строгие меры, чтобы сдержать всплеск. Согласно новым правилам, все рестораны и бары должны закрываться не позднее 8 часов вечера. Аналогичные шаги уже были приняты в очагах распространения вируса по всей стране, в том числе в городе Осака, где из-за возобновившегося ранее прироста новых заражений эстафету олимпийского огня пришлось проводить без использования общественных дорг.

Японии приходится иметь дело не только с новым всплеском заболеваний, но и с задержкой вакцинации, вызванной нехваткой лекарств. В понедельник в стране начали прививать пожилых граждан. По мнению экспертов, медленные темпы вакцинации едва ли позволят затормозить новую волну COVID.

Дата выхода в эфир 12 апреля 2021 года.