WION: удар для Южной Кореи — КНДР отказалась от участия в летней Олимпиаде

Северная Корея отказалась от участия в летних Олимпийских играх в Токио из-за опасений по поводу коронавируса, передаёт WION. Решение Пхеньяна «стало ударом для Южной Кореи», поскольку теперь у Сеула не будет возможностей использовать игры для возобновления мирных переговоров с КНДР, как это случилось во время зимней Олимпиады в Пхёнчхане.

Между тем Северная Корея отказалась от участия в Олимпиаде в Токио из-за опасений по поводу COVID-19. Это решение стало ударом для Южной Кореи, поскольку она стремилась использовать игры в качестве катализатора для возобновления застопорившихся мирных переговоров. Северная Корея пропустит летние Олимпийские игры впервые с 1988 года, когда в условиях холодной войны она бойкотировала Игры в Сеуле.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин надеялся, что выставление объединённой команды в Токио сыграет определённую роль в улучшении отношений между двумя сторонами. Во время саммита в 2018 году Мун Чжэ Ин и северокорейский лидер Ким Чен Ын договорились подать совместную заявку на проведение Игр 2032 года. Однако отказ Северной Кореи от участия стал серьёзной неудачей.

Когда в 2018 году Южная Корея принимала зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане, Ким Чен Ын отправил свою сестру во главе делегации страны. На церемонии открытия спортсмены, представляющие обе стороны, участвовали в шествии под единым флагом. На Играх также была представлена объединённая женская хоккейная команда.

В прошлом месяце, когда Северная Корея возобновила свои ракетные испытания, напряжённость обострилась, и после запусков обе стороны заявили, что хотят продолжить диалог.

Организаторы Олимпийских игр в Токио сообщили, что осведомлены о шаге Северной Кореи и будут сотрудничать с другими странами для успешного проведения мероприятия.

Северная Корея утверждает, что в стране до сих пор не зарегистрировано ни одного случая заражения COVID-19.