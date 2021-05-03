TV5 Monde: даже шахматисты оказались лишены российского гимна и флага

Российские спортсмены во время международных состязаний не должны использовать атрибутику своей страны из-за того, что Россию обвиняют в применении допинга. Этот запрет действует до декабря 2022 года, пишет TV5 Monde. Однако оказалось, что шахматистов и шашистов это тоже касается.

С российской спортсменкой Тамарой Тансыккужиной во время соревнований по шашкам произошёл случай, который журналисты назвали анекдотическим, но при этом он принял политический размах. Прямо посреди игры в Варшаве организаторы вдруг убрали у неё со стола российский флаг. Спортсменке пришлось оторваться от соревнования, она была удивлена, но игру продолжила. В итоге она проиграла, пишет на своём сайте TV5 Monde.

Москва выразила своё возмущение инцидентом. Президент Польской федерации шахмат извинился и заявил, что они вынуждены были так сделать, чтобы не нарушить норм, продиктованных международными спортивными инстанциями.

Как напоминает автор статьи, в декабре 2020 года Россию исключили на два года из международных соревнований из-за обвинений в допинге. Так что на грядущих Олимпийских играх смогут принять участие только спортсмены, никогда не обвинённые в допинге, но выступать они смогут лишь под нейтральным флагом. То есть ни российского флага у них не будет, ни гимна, ни официальной делегации на трибуне.

Однако поскольку МОК признаёт шахматы как спортивную дисциплину, к ним относится этот запрет. Так что российскому гроссмейстеру Яну Непомнящему, который вышел в финал чемпионата мира по шахматам, во время игры против Магнуса Карлсена будет запрещено использовать российский флаг. Турнир должен пройти в Дубае в ноябре 2021 года. А Россия лишена права участвовать в соревнованиях международного уровня до декабря 2022 года.

Как отмечает автор статьи в TV5 Monde, контроль за исполнением этого предписания получается довольно расплывчатым, особенно в командных видах спорта.