SRF: выступления смешанных команд на Олимпиаде подрывают японский патриархальный уклад

Выступления смешанных команд на Олимпиаде в Токио способствуют изменению представления японцев о традиционном распределении гендерных ролей, сообщает SRF. Образ мышления людей в стране с ещё достаточно строгим патриархальным укладом начинает меняться. Но для того чтобы ликвидировать неравенство, необходимы целевые программы поддержки и расширенный доступ к информации по самой теме, настаивает директор Центра исследований женщин в спорте Университета Джунтендо Эцуко Огасавара.

На Играх в Токио установлен очередной рекорд: никогда раньше в них не участвовало так много женщин. В этом году Олимпийский комитет провозгласил приоритетом гендерное равенство. Об этом свидетельствует и тот факт, что в соревнованиях принимает участие всё больше смешанных команд. Будет ли это способствовать изменениям в Японии, более традиционной с точки зрения гендерных ролей, — с репортажем Томас Штальдер.

Например, смешанная эстафета в триатлоне — новшество на Олимпийских играх. Всего в этом году организаторы добавили в программу девять турниров среди смешанных команд. Директор Центра исследований женщин в спорте Университета Джунтендо приветствует появление дополнительных дисциплин, но, по её словам, одного этого недостаточно:

ЭЦУКО ОГАСАВАРА, профессор спортивного менеджмента, Университет Джунтендо: Если спортсмены и спортсменки вместе одновременно играют на одном поле, например в бадминтон или настольный теннис, это показывает, что можно играть на равных. Конечно, нужно учитывать, что есть и физические различия. Показывать такие игры — это хорошо, но мне довольно сложно согласиться с тем, что одно это усилит роль женщин в спорте.

По словам эксперта, для устранения гендерного неравенства в спорте важны целевые программы поддержки, которые будут осуществлять женщины для женщин. Образ мышления постепенно меняется. Но в целом гендерные роли в японском обществе и сфере труда остаются всё ещё очень патриархальными. В международном индексе гендерного равенства Всемирного экономического форума Япония занимает 120-е место. Спорт, а также социальные сети могут обеспечить большее равенство, говорит эксперт.

ЭЦУКО ОГАСАВАРА: В последние годы благодаря дополнительным источникам во всём мире полностью изменился процесс обмена информацией. Сейчас доступно больше знания о равенстве. Раньше эта информация в такой форме была недоступна. Школьники просто слушали учителя. Теперь молодёжь формирует суждения, основываясь не только на этом. Это связано с цифровым обществом и его возможностями.

Предстоит проделать ещё долгий путь, чтобы устранить гендерное неравенство в Японии и добиться того, чтобы японцы действительно могли жить в равенстве из поколения в поколение, утверждает эксперт.

Дата выхода в эфир 04 августа 2021 года.