Daily Mail: с притеснениями в армии Британии сталкиваются более половины женщин-военнослужащих

Министерство обороны Соединённого Королевства халатно относится к женщинам-военнослужащим. Ведомство часто игнорирует то, что они подвергаются различного рода дискриминациям, и не заботится об адекватности их экипировки, сообщает Daily Mail со ссылкой на новый парламентский доклад.

В «мужском мире» британской армии от сексуальных посягательств, дедовщины и домогательств пострадали более половины женщин-военнослужащих. Такая информация содержится в сенсационном докладе, составленном парламентом Соединённого Королевства, сообщает Daily Mail.

По словам издания, депутатам удалось найти доказательства притеснений, которым подвергаются британки в рядах вооружённых сил. Кроме того, они выяснили, что старший офицерский состав обычно «заметает все эти жалобы под ковёр».

Согласно данным, собранным комитетом по вопросам обороны в палате общин, 58% женщин-военнослужащих сталкиваются с различного рода дискриминацией. При этом шесть из десяти пострадавших не докладывают о нападках, с которыми им приходится сталкиваться.

В отчёте также говорится об «экстраординарной» неспособности Министерства обороны обеспечить женщин униформой и снаряжением нужного размера. В результате они нередко рисковали жизнью из-за того, что их отправляли на бой в неподходящей защитной броне или в огромных шлемах, ограничивающих обзор.

Депутаты призвали Минобороны предпринять ряд мер для искоренения этих проблем. В частности, они настаивают, чтобы дела о сексуальных домогательствах в армии вели не военные, а гражданские суды. Законодатели также предлагают создать надзорный орган, который будет разбираться со всеми случаями притеснений, заменить всю неподходящую по размеру экипировку и уделять больше внимания женскому здоровью.

Сара Атертон, которая руководила расследованием комитета, сообщила, что депутатам довелось из первых уст услышать об «издевательствах, домогательствах, дискриминации, развязном поведении, а иногда и о серьёзных сексуальных посягательствах и изнасилованиях», которые совершаются в армии. «Трудно остаться равнодушными после рассказов о травмах, как эмоциональных, так и физических, которым женщины подверглись от рук своих коллег», — добавила она, назвав существующую систему подачи жалоб «крайне неадекватной».