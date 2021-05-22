DT: «у русских это хорошо получается» — британский генерал призвал взять на вооружение методы политической войны

Великобритании необходимо добиться лучшей координации работы вооружённых сил с другими ведомствами, чтобы вернуть себе «забытое» мастерство ведения информационно-политической войны. Такое мнение в интервью The Daily Telegraph высказал глава Стратегического командования генерал Патрик Сандерс. По его словам, Россия уже успешно использует эту методику в своих целях.

После окончания холодной войны Соединённое Королевство «утратило бдительность», но теперь оно «осознало» угрозу со стороны России. Такое мнение в интервью The Daily Telegraph высказал британский генерал Патрик Сандерс.

По словам высокопоставленного военного, власти западных государств ошибочно предполагали, что противники будут разделять их взгляд на мир. Но в итоге этого так и не случилось, отмечает издание.

Генерал возглавляет Стратегическое командование, созданное в 2019 году. Ведомство курирует перспективные направления Министерства обороны, включая спецназ, кибернетическую разведку, средства информационной войны и многие военные объекты космического базирования. Кроме того, совместно с Центром правительственной связи оно руководит Национальными киберсилами Великобритании, поясняет издание.

Сандерс предупреждает, что соперники не оставляют попыток ослабить Запад с помощью «информационно-политической войны». «Они увидели, насколько далеко мы продвинулись в более узком определении боевых действий, и поняли, что сражаться с нами было бы глупо», — считает генерал.

«Мы уже осознали это, — сказал изданию Сандерс во время визита в Эстонию. — В политической войне задействуются все рычаги государственной власти, явные и скрытые, для достижения национальных стратегических целей. У русских это действительно хорошо получается».

«У нас есть все предпосылки для этого (ведения политической войны. — ИноТВ) — мы были примером для подражания, когда управляли империей. Но мы отвыкли и потеряли мышечную память после окончания холодной войны. Нам нужно вернуть эту способность», — рассуждает генерал.

По мнению Сандерса, ключевой задачей должна стать интеграция вооружённых сил с другими правительственными ведомствами и международными союзниками. Он говорит, что в британском правительстве происходит «культурный сдвиг», чтобы укрепить «стратегическую культуру», которая существовала в стране, но была «немного забыта».

«У нас есть все инструменты. Мы великая экономическая и одна из ведущих дипломатических держав, у нас отличные юристы, у нас неплохие военные. Мы просто не сочетаем их настолько эффективно и динамично, как могли бы», — подчеркнул Сандерс.

Для вооружённых сил этот культурный сдвиг будет означать, что признание военной мощи Великобритании не всегда требует от неё исполнения главной роли. «Мы умеем хорошо руководить в НАТО, нам также нужно научиться хорошо следовать», — добавил генерал.

Сандерс также отметил, что уровень кибератак и шпионажа против Запада растет «почти экспоненциально». Поэтому Великобритании необходимо вести цифровую борьбу с противниками, будь то государства, террористы или преступники.

«В киберпространстве очень важно быть лицом к лицу с оппонентом, потому что спрятаться за метафорическими цифровыми стенами не получится», — сказал генерал. Вот почему Великобритания проводит «разведывательные миссии» в киберпространстве и исследует защиту потенциальных противников.

Вместе с тем Сандерс предостерёг тех, кто списывает со счетов танки и истребители из-за их дороговизны и призывает уделять все большее внимание кибервойне. Как выразился генерал, «на драки на ножах с компьютером не ходят».

Прошло четыре года после того, как Сандерс перебросил первую британскую боевую группу в Эстонии в рамках миссии по расширенному передовому присутствию НАТО. На его взгляд, альянсу необходимо усилить восточный фланг перед лицом «российской агрессии» на Украине.

В настоящий момент в прибалтийской стране находится около 900 британских военнослужащих. Задача миссии — «подчеркнуть тот факт, что на НАТО возложены обязанности коллективной обороны и сдерживания», утверждает Сандерс.

«Мы не ожидаем возникновения традиционного конфликта в восточной части Балтии, но нет сомнений в том, что одним из важнейших компонентов сдерживания является готовность; скорость, с которой вы можете отреагировать. Неспособность продемонстрировать эту готовность иногда может подорвать сдерживание», — добавил он.