Упор на флот и новый спецназ — Bloomberg узнал, какие преобразования сделают британскую армию «более активной»

В рамках новой оборонной стратегии Великобритания смещает фокус с угрозы традиционного наземного вооружённого конфликта на морскую безопасность и создаёт новые силы особого назначения — Полк рейнджеров, сообщает Bloomberg. Как заверил министр обороны страны Бен Уоллес, он сделает всё возможное, чтобы «вооружённые силы были масштаба, соответствующего планам правительства о глобальной Великобритании, которая может защищать ценности и поддерживать своих союзников».

Британские власти планируют масштабные преобразования в своей оборонной стратегии и хотят быть «более активными» в борьбе с угрозами по всему миру, сообщает Bloomberg.

Как заявило Министерство обороны страны в понедельник 22 марта, Великобритания собирается задействовать больше кораблей и подводных лодок, а также намерена создать новые силы особого назначения — Полк рейнджеров (Ranger Regiment), который будет действовать «в условиях повышенного риска».

Как отмечает Bloomberg, британские воооружённые силы смещают фокус с угрозы традиционного наземного вооружённого конфликта с участием страны на морскую безопасность и нейтрализацию мятежей. Об этом свидетельствуют планы по сокращению войск на 10 тыс.

Также, если говорить о новых приоритетах Лондона в сфере безопасности, на прошлой неделе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представил новую доктрину внешней и оборонной политики на 100 страниц. Согласно документу Соединённое Королевство собирается уделять больше внимания Индо-Тихоокеанскому региону, укреплять средства ядерного устрашения и борьбе с терроризмом.

В своём заявлении министр обороны Бен Уоллэс заверил: «Мы будем на постоянной основе по всему миру вести операции по устрашению наших противников и поддержке наших друзей. Начиная с ударов по террористам ИГ* в Ираке, с борьбы с поставками наркотиков и вплоть до сдерживания российской агрессии в Балтийских странах, наши вооружённые силы уже дотягиваются туда, куда другие не могут».

Осведомлённый источник рассказал Bloomberg, что, помимо 10 тыс. военнослужащих, британская армия также откажется от 77 танков и 760 боевых машин пехоты Lockheed Martin Warrior. Королевские военно-воздушные силы лишатся 24 истребителей Eurofighter Typhoon и 13 транспортных самолётов Lockheed Hercules, а ВМФ останется без двух фрегатов, а также 13 минных тральщиков. При этом будут разрабатываться корабли нового поколения, а к 2025 году на вооружение поступят по меньшей мере 48 истребителей Lockheed Martin F-35.

По данным источника, в ближайшее десятилетие Великобритания собирается вложить £200 млн в Будущее подразделение специальных операций, которое будет выполнять миссии на море. Для более оперативного реагирования будут реорганизованы военные базы в Кении, Омане, Сингапуре, на Кипре, Гибралтаре и в Германии. На Полк рейнджеров будет выделено ещё £120 млн.

В своём выступлении Уоллес не стал комментировать новость о возможном сокращении войск на 10 тыс. человек, но подчеркнул: «Чем я точно займусь, так это тем, чтобы сделать всё возможное, чтобы у нас были вооружённые силы масштаба, необходимого для борьбы с угрозой. И масштаба, соответствующего планам правительства о глобальной Великобритании, которая может защищать ценности и поддерживать своих союзников».

Как сообщили британские СМИ, Королевский ВМФ также собирается направить корабль на защиту подводных коммуникаций от российских подлодок. А начальник британского генштаба генерал Марк Карлтон-Смит заявил, что силы особого назначения будут теперь бороться с «враждебно настроенными государственными агентами». Как предполагает Bloomberg, такая задача подразумевает тесную работу с секретной разведывательной службой MI6 и осуществление слежки за российскими шпионами и военными формированиями.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

