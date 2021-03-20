Daily Telegraph: британская армия планирует стать самой эффективной и новаторской в мире
Правительство Британии объявило, что Министерство обороны даст новый толчок разработке современной боевой техники, такой как гиперзвуковые ракеты и лазерное оружие, выделяя на эти цели дополнительные средства. Как пишет The Daily Telegraph, в Комплексном обзоре внешней и оборонной политики, проблем безопасности и развития, о начале которого объявил британский премьер-министр, говорится о выделении £6,6 млрд на передовые военные исследования.
Как отмечает издание, руководители военных ведомств Британии и США в последние годы обеспокоены тем, как идёт разработка и создание новой военной техники в России, Китае, Иране и Северной Корее. Спешка с разработкой нового оружия отчасти стала следствием сообщений из России об успешных испытаниях в октябре прошлого года гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракеты «Циркон», а также гиперзвукового планирующего боевого блока «Авангард», предположительно способного доставлять к цели ядерные боеголовки на скорости в 20 раз выше скорости звука.
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