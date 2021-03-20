Daily Telegraph: британская армия планирует стать самой эффективной и новаторской в мире

Правительство Великобритании объявило о начале разработки современной боевой техники, такой как гиперзвуковые ракеты и лазерное оружие. Это поможет сделать британские вооружённые силы самыми эффективными и новаторскими в мире. Как передаёт The Daily Telegraph, на такие меры англичан сподвигли успешные испытания российского гиперзвукового оружия, а также разработка и создание новой военной техники в Китае, Иране и Северной Корее.

Правительство Британии объявило, что Министерство обороны даст новый толчок разработке современной боевой техники, такой как гиперзвуковые ракеты и лазерное оружие, выделяя на эти цели дополнительные средства. Как пишет The Daily Telegraph, в Комплексном обзоре внешней и оборонной политики, проблем безопасности и развития, о начале которого объявил британский премьер-министр, говорится о выделении £6,6 млрд на передовые военные исследования.

Как отмечает издание, руководители военных ведомств Британии и США в последние годы обеспокоены тем, как идёт разработка и создание новой военной техники в России, Китае, Иране и Северной Корее. Спешка с разработкой нового оружия отчасти стала следствием сообщений из России об успешных испытаниях в октябре прошлого года гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракеты «Циркон», а также гиперзвукового планирующего боевого блока «Авангард», предположительно способного доставлять к цели ядерные боеголовки на скорости в 20 раз выше скорости звука.

Участвовавший в разработке этого документа правительственный источник рассказал изданию, что ставка на риск в исследовательской работе является попыткой сделать британские вооружённые силы «самыми эффективными и новаторскими в мире».

В Комплексном обзоре также говорится, что в стране будет создана сеть инновационных хабов Министерства обороны в составе технологических кластеров для более эффективного освоения средств, выделяемых на новые исследования и разработки.

Кроме того, правительство разработает промышленную стратегию в сфере обороны и безопасности в целях создания «более надёжной среды для промышленности». Так инвестиции будут поддерживать инновации, превращая их боеготовые системы национальной безопасности в перспективные коммерческие возможности.

Военное ведомство также опубликует стратегию искусственного интеллекта и создаст новый центр для ускоренного внедрения новой техники и технологий.