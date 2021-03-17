Spiegel: «войны в социальных сетях» — искусственный интеллект поможет в раскрытии военных преступлений

Фотографии и видеоролики из социальных сетей играют всё более важную роль в раскрытии военных преступлений, совершённых, например, в Сирии или Йемене, сообщает Der Spiegel. Однако «цифровые следователи» из правозащитных организаций «тонут в потоке изображений», которые приходится искать вручную. На помощь приходят 3D-принтеры и автоматизированные системы распознавания объектов, которые значительно ускоряют обработку данных из открытых источников.

С помощью 3D-принтеров учёные и дизайнеры производят модели ювелирных украшений, протезы, части домов и органы для пересадки. Вместо этого американский художник и технический эксперт Адам Харви печатает кассетные боеприпасы, например, осколочную авиабомбу АО-2,5РТ. Она была разработана ещё в Советском Союзе, имеет размер мяча для американского футбола — и очень взрывоопасна, пишет Der Spiegel.

Более ста государств по всему миру подписали Конвенцию по кассетным боеприпасам и обязались больше не использовать, не передавать и не накапливать кассетные бомбы. Тем не менее их продолжают сбрасывать, например, в Сирии или Йемене. Такие бомбы взрываются в воздухе и разбрасывают большое количество мелкокалиберных бомб по обширной территории — и представляют серьёзную опасность для гражданского населения. Многие суббоеприпасы не взрываются при ударе и могут покалечить или убить людей и через несколько десятилетий.

Настоящей кассетной бомбы Адам Харви, живущий в Берлине, никогда не видел: 39-летний мужчина исследовал детали в интернете и рассчитал размеры боеприпасов, сопоставив их с другими объектами на фотографиях и в видео. Он создаёт 3D-модели и фотографирует их с разных перспектив в местах, схожих с местами находок настоящих боеприпасов, например, на песчаной поверхности.

С помощью снимков Харви тренирует алгоритм, предназначенный для поддержки инициативы гражданского общества по проверке миллионов фотографий и видео для нахождения разбросанных боеприпасов — чтобы засвидетельствовать, кто и в каких местах их сбросил. «Они знают, что ищут, — отмечает Харви. — Инструмент поможет им найти иголку в стоге сена».

Цифровые доказательства, такие как общедоступные снимки из социальных сетей, играют всё более важную роль в раскрытии военных преступлений — и автоматизированные системы распознавания изображений и другое программное обеспечение могут значительно ускорить их обработку.

«Использование информации из цифровых открытых источников в качестве доказательств — по-прежнему новое явление в международных процессах, касающихся прав человека и военных преступлений, но оно быстро превращается в норму», — отмечает юрист в области прав человека Линдси Фриман из Центра по правам человека в Калифорнийском университете (Беркли). В конце прошлого года Центр совместно с Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека опубликовал руководящие принципы для установления стандартов цифровых расследований.

Гражданскую войну в Сирии, которая продолжается уже десять лет, эксперт рассматривает как «первую войну в социальных сетях» — правительство, солдаты, полиция, повстанцы, гражданские лица и активисты фотографируют и снимают повседневную жизнь и военные действия и распространяют контент с помощью социальных сетей. «Исламское государство»* также разработало профессиональную PR-стратегию террора.

Но Сирия — это лишь часть гораздо более широкой тенденции: «От Мьянмы и до Йемена и Венесуэлы мы наблюдаем, как гражданские лица и другие акторы используют свои смартфоны, чтобы засвидетельствовать то, что происходит, — отмечает Фриман. — В настоящее время трудно представить, что существует какой-либо международный уголовный процесс, который так или иначе не основан на такой информации». Чтобы ускорить расследования, технические эксперты и юридические команды всё чаще начинают более тесное сотрудничество.

Неправительственная организация Mnemonic играет ключевую роль в документировании военных преступлений, но «цифровые детективы» тонут в потоке изображений. «В настоящее время мы пытаемся понять, какие именно данные мы накопили за последнее десятилетие, — рассказывает 36-летний основатель Хади аль-Хатиб. — Мы надеемся, что искусственный интеллект может помочь нам идентифицировать определённый контент в нашей базе данных и более разумно организовать наши материалы».

С тех пор как число терактов на Западе возросло, а преступники стали целенаправленно использовать социальные сети для своей пропаганды, такие технические компании, как Facebook, стали подвергаться большему давлению: от них требуют удалять контент, содержащий сцены насилия. Политика сообщества была ужесточена, социальные сети теперь полагаются на искусственный интеллект: алгоритмы быстро фильтруют или удаляют снимки, на которых видны оружие, насилие и террор. Однако при этом теряются и важные доказательства преступлений.

20 сотрудников Mnemonic пока работают в основном вручную: ищут ключевые слова, даты и события в таких социальных сетях, как Facebook, YouTube, Instagram или Twitter, анализируют группы в Telegram или WhatsApp. Кроме того, они получают видеоролики, которыми с ними делятся местные правозащитники. Затем команда также проверяет контент с помощью снимков со спутника.

В настоящий момент архивы, посвящённые Сирии, Судану и Йемену, уже содержат несколько миллионов фотографий и видео, передаёт Der Spiegel.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

