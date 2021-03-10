CounterPunch: США без устали бомбят другие страны — и с некоторых пор об этом молчат
25 февраля президент США Джо Байден дал приказ сбросить семь бомб массой по 500 фунтов (или 226,8 кг) на иракские силы в Сирии, реагируя таким образом на ракетный обстрел американских баз в Ираке, пишет CounterPunch. Как отмечается в материале издания, этот авиаудар, который так и не помог остановить нападения на силы коалиции под руководством Вашингтона, позиционировался СМИ в США как «разовое» применение силы в исключительных обстоятельствах, и американская публика — как, впрочем, и мировое сообщество — отреагировали на него крайне негативно, назвав это применение силы незаконным и опасным. Между тем, многие американцы и не подозревают, что вооружённые силы США и их союзников бомбят другие страны и убивают там людей каждый день, подчёркивается в статье.
Как установили авторы материала, с 2001 года Вашингтон и его союзники применили на территории других стран более 326 тыс. бомб и ракет, из которых более 152 тыс. были использованы в Ираке и Сирии. Иначе говоря, за почти 20-летний период американская коалиция каждый день применяла за рубежом 46 бомб и ракет в сутки, а в 2019-м — последнем году, за который доступны достаточно полные данные, — средний показатель составил 42 бомбы и ракеты в сутки, включая 20 в сутки в одном только Афганистане, поясняют журналисты.
«Выходит, что если те семь 500-фунтовых бомб стали единственными боеприпасами, сброшенными 25 февраля США и их союзниками, то этот день оказался как для американских и союзных им ВВС, так и для их противников и жертв на земле затишьем по сравнению с тем, что ежедневно происходило в 2019 году и вообще на протяжении большей части минувших 20 лет, — рассуждают авторы. — С другой стороны, если непрекращающиеся авианалёты США на страны Большого Ближнего Востока в минувшем году всё-таки начали становиться более редкими, этот удар мог стать резким скачком насилия».
К сожалению, узнать правду публика уже не сможет, поскольку этого не желает американское правительство, констатируют журналисты. С января 2004 года до февраля 2020-го вооружённые силы США вели подсчёт количества бомб и ракет, применённых в Афганистане, Ираке и Сирии, и ежемесячно публиковали соответствующие данные в рамках специальных «Сводок по применению военно-воздушных сил», которые могли свободно получить и журналисты, и вообще любой желающий, — однако в марте 2020 года администрация президента Дональда Трампа публикацию сводок внезапно прекратила, а команда Джо Байдена пока эту практику так и не возобновила, говорится в материале CounterPunch.
«Без регулярно публикуемых сводок, подробных баз данных по авиаударам в других горячих точках и тщательных исследований смертности в соответствующих странах американская публика и мир по существу оказываются в полном неведении по поводу того, сколько смертей и разрушений продолжают нести наши лидеры от нашего имени. Из-за исчезновения «Сводок по применению ВВС» получить чёткую картину масштабов воздушных операций США стало просто невозможно», — сетуют авторы статьи.
Как отмечают журналисты, даже до того, как администрация Трампа решила прекратить публикацию сводок, в них публиковалась далеко не полная информация — в частности, там не учитывались ни авиаудары с применением вертолётов, ни операции «летающих артбатарей» AC-130, ни атаки самолётов-штурмовиков с применением пушек и неуправляемых ракет, а кроме того, они освещали только ближневосточные события, не затрагивая контртеррористические и противоповстанческие удары в других регионах. Тем не менее даже такие неполные данные хотя бы позволяли публике делать какие-то выводы — например, привело ли заключённое при Трампе соглашение Вашингтона с движением «Талибан»* к снижению интенсивности военных действий в Афганистане, подчёркивают авторы. По их мнению, администрация предшественника Байдена неспроста прекратила публикацию сводок сразу после подписания этого соглашения — так ей стало проще делать вид, что война в Афганистане закончилась, хотя на деле США после 11-дневной паузы возобновили авиаудары в стране.
Не исключено, что авиаудары 25 февраля были лишь «отвлекающим манёвром», предназначенным для прикрытия значительно более масштабной, но почти не освещённой в прессе военной операции, допускают авторы. Именно так было с ракетными ударами администрации Трампа по Сирии в апреле 2017-го, которые перетянули на себя внимание прессы, пока американские силы уничтожали иракский Мосул, говорится в материале CounterPunch.
У Джо Байдена есть только один способ обнадёжить американскую публику и убедить её в том, что он не станет пользоваться трамповой «завесой тайны» для продолжения разрушительных авиаударов, — эту завесу сорвать, подытоживают авторы. «Нагромождая ещё больше лжи, тайн и зверств к тому, что он уже унаследовал, президент Байден восстановить уважение мира к лидерской роли США или вернуть нашей внешней политике поддержку общественности не сможет, — предупреждают журналисты. — А если он и дальше будет идти таким курсом, он может в итоге обнаружить, что пошёл по стопам Трампа и в другом смысле, оказавшись несостоявшимся президентом разрушительной и идущей к упадку империи, просидевшим всего один срок».
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
Ссылки по теме
-
WSJ: первую военную операцию Байдена «ужали» в последний момент — но его администрация всё равно настроена решительно
-
Политолог: Байден выбрал цель авиаудара в Сирии «вполне осознанно»
-
Sky News: первый военный удар при Байдене — США разбомбили объекты в Сирии
-
CNN: американские военные попытались прикрыть неудачный авиаудар шуткой о Рождестве — и вышло у них не очень